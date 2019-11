A-Liga Arnsberg: Kellerduell endet mit Kantersieg

Sauerland. In der Fußball-A-Liga Arnsberg hat zum Abschluss der Hinserie der TuS Oeventrop Rang eins erobert. In einem Kellerduell verlor das Schlusslicht.

In der Fußball-Kreisliga A Arnberg hat der letzte Hinrundenspieltag einen erneuten Wechsel an der Tabellenspitze verursacht. Der TuS Oeventrop setzte sich beim SuS Westenfeld knapp mit 1:0 durch und sicherte sich somit den inoffiziellen Titel des „Herbstmeisters“. Das Team von Coach Dirk Schnürch profitierte dabei vom erneuten Ausrutscher des SV Bachum/Bergheim, der beim nach wie vor starken Neuling FC Neheim-Erlenbruch mit 0:1 verlor und auf Rang drei zurückfiel. Im Tabellenkeller feierte 2 Korriku Sundern bei Schlusslicht DJK GW Arnsberg einen 4:0-Erfolg und schloss nach Punkten zum SuS Westenfeld auf dem rettenden Ufer auf.

SG Grevenstein/Hellefeld-Altenhellefeld - SG Holzen/Eisborn 5:3 (2:0). Eine Torflut gab es für die Besucher in Grevenstein zu begutachten. Der Gast spielte ab Minute neun in Unterzahl, da Abwehrspieler Fabian Rüth nach einer Notbremse als letzter Mann Rot gesehen hatte. „Nach der Pause konnten wir auf 2:3 verkürzen und waren wieder dran, aber mit dem 2:4 war das Spiel entschieden“, sagte Gästecoach Dirk Hommel. Die Torfolge: 1:0 Lorenz Brakel, 2:0 Timo Wieberg, 3:0 Stephan Richter, 3:1, 3:2 Patrick Rüth, 4:2 Lorenz Brakel, 5:2 Stephan Richter, 5:3 Jannik Ackerschott (Eigentor).

SV Affeln - TuS Sundern II 3:1 (1:1). Die heimstarken Hausherren gingen durch Pietro Guerrieris Traumtor in Führung. Thomas Geuecke sorgte für den Ausgleich. Dann sah Gästeakteur Francesco Curcio Gelb-Rot (40.). Der SVA nutzte die Überzahl und kam durch Tobias Kosakowski und Jan Hildebrandt zum Sieg.

FC Neheim-Erlenbruch - SV Bachum/Bergheim 1:0 (1:0). In den vergangenen drei Auswärtsspielen setzte es nun jeweils eine Niederlage für den Gast, der somit seinen Vorsprung an der Tabellenspitze einbüßte. Etwa 150 Zuschauer sahen in der Ruhr-Möhne-Kampfbahn ein gutes Derby. „Der SV hat schon eine gute Mannschaft, aber unser Sieg ist nicht unverdient. Wir heben nicht ab, wollen aber weiter oben mitspielen“, sagte FC-Coach Amer Siala. Torjäger Kai Oberreuther entschied das Spiel durch seinen Treffer quasi mit dem Pausenpfiff für den Neuling.

DJK GW Arnsberg - 2 Korriku Sundern 0:4 (0:1). Die arg ersatzgeschwächten Gastgeber hielten bis zum Seitenwechsel gut mit, doch die Gäste bestimmten nach dem Seitenwechsel das Spiel und schossen den klaren Sieg heraus. Die Torfolge: 0:1 Xhelal Mazreku (32.), 0:2 Xhemshir Zeqiri (57.), 0:3 Argonit Kabashi (77.), 0:4 Besjan Jashari (90.).

SV Arnsberg 09 - SG Balve/Garbeck 3:4 (1:2). „Wir haben unseren schönen Vorsprung nach unten durch die beiden Heimniederlagen verspielt“, sagte SV-Trainer Dominik Lohaus. Mann des Tages bei den Gästen war Ewagelos Kyranas, der sich als dreifacher Torschütze auszeichnete. Zudem traf Sabio Tammaro. Für die 09er erzielten Jan Clement (2) und Jonas Prohaska die Tore.

TuS Rumbeck - SG Herdringen/Müschede 4:2 (1:0). Durch ein Tor von Louis Kalinowski führte der TuS zur Pause mit 1:0. Florian Meyer glich für die SG aus und erzielte auch den zweiten Gästetreffer. Alex Gierse, zuletzt siebenfacher Torschütze beim 8:0-Wahnsinn gegen den SV Bachum/Bergheim, brachte sein Team durch einen Doppelschlag auf die Siegerstraße. Louis Kalinowski setzte den Schlusspunkt. Gierse (19) und Louis Kalinowski (17) erzielten allein 36 der bisherigen 46 TuS-Tore.

SuS Westenfeld - TuS Oeventrop 0:1 (0:0). „Es war ein Arbeitssieg und keines unserer guten Spiele“, bilanzierte TuS-Trainer Dirk Schnürch die Leistung seiner Spieler und fügte hinzu: „Der SuS Westenfeld war gleichwertig“. Das Tor des Tages erzielte Laurin Howe in der 84. Minute. SuS-Kapitän Robin Jaschewski sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot.

SSV Küntrop - SV Hüsten 09 II 2:4 (2:1). Matchwinner für die Gäste war abermals Torjäger Marcel Kern, der alle vier Treffer für die Hüstener – seine Saisontore 22 bis 25 – erzielte. Patrick Tierney hatte den SSV Küntrop in Führung gebracht. Durch ein Eigentor von Thomas Köhler lag der Gast zunächst 0:2 hinten.