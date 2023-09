6:1 – VfB Marsberg meldet sich eindrucksvoll zurück

Marsberg. Der zuletzt kriselnde VfB Marsberg hat sich in der Fußball-Bezirksliga 13 zurückgemeldet – und zwar auf imposante Art und Weise.

Der VfB Marsberg hat am fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga 13 vor nur 55 Besuchern im Diemelstadion in den letzten 16 Minuten beim 6:1 (2:1)-Sieg gegen den SuS Cappel ein richtiges Feuerwerk abgebrannt.

Bis zur 77. Minute war die Partie noch offen gewesen, doch dann erzielten die Gelb-Weißen vier Tore zum zu hoch ausgefallenen Sieg. Durch den so dringend benötigen Dreier haben sich die Gelb-Weißen aus der Abstiegszone auf den siebten Tabellenplatz geschossen. „Wir sind natürlich mega happy, dass wir das Spiel gewonnen haben. Am Anfang hat man schon gesehen, dass wir nervös und unruhig waren. Das 3:1 war später dann der Knackpunkt. Danach hat es uns der Gegner auch einfach gemacht. Wir haben unsere Chancen dann auch konsequent genutzt“, lautete das Fazit von VfB-Trainer Sascha Wachsmann.

Den besseren Start erwischten zunächst die Gäste aus Lippstadt, die durch einen sehenswerten Schuss von Ansahl in Führung gingen. Nach dem Ausgleich durch Jannik Prior begannen nun auch die Marsberger damit, endlich ihren Fußball zu spielen. Der Gegner kam in der ersten Halbzeit nur noch selten vor das VfB-Gehäuse. So legte Stefan Matuschinski in der 36. Minute den zweiten Treffer nach. Dazu trafen Niklas Scholand und Jannik Prior noch das Aluminium.

Nach der Pause kam Cappel hochmotiviert aus der Kabine. Da hatten die Gelb-Weißen bange 20 Minuten zu überstehen. Der Ausgleich wurde jedoch mit allen Mitteln verteidigt. Nach dem 3:1 durch Necil Bunse war der Bann gebrochen. Zwei Minuten später legte der eingewechselte Markus Matuschinski das 4:1 nach, und in den letzten Minuten trafen nochmals Jannik Prior und Alexander Bender.

VfB Marsberg: Nüsken; Runte, Böttcher, Bunse (78. Wachsmann), S. Matuschinski (46. Mönig), Bender, Marco und Kevin Kraemer, Scholand (52. M. Matuschinski), Picht, Prior. - Tore: 0:1 Ansahl (6.), 1:1 Prior (19.), 2:1 St. Matuschinski (36.), 3:1 Bunse (77.), 4:1 M. Matuschinski, 5:1 Prior (87.), 6:1 Bender (90.+3).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg