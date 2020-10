3:4 trotz Aufholjagd: Das kostet Landesligist Hüsten Punkt

Aufgrund eines schlechten Starts kassierte der SV Hüsten 09 in seinem siebten Ligaspiel in der Fußball-Landesliga 2 beim 3:4 (2:3) gegen die SpVg. Olpe seine sechste Niederlage.

Für Hüstens Trainer Jörg Fischer war eines ganz klar: „Dieses Spiel haben wir in den ersten 20 Minuten verloren.“ Seine Mannschaft lag gegen vor allem anfangs effektive Gäste aus dem Kreis Olpe früh mit 0:3 hinten (5., 9., 19.). „Da waren wir nicht mit den Gedanken auf dem Spielfeld“, ärgerte sich Fischer.

Im Anschluss jedoch steigerte sich sein Team, fand eine bessere Struktur und durch Lukas Gebhardt zum 1:3-Anschluss (24.). Danach flog Marcel Kern – diesmal in der Landesliga mit dabei – mit Rot vom Platz, als Schiedsrichter Christian Dahlmann (SG Oberense) beim Stürmer nach einer umstrittenen Foulszene eine Scheibenwischergeste ausmachte (35.). Jörg Fischer: „Das war völlig überzogen, Rot war ein absoluter Witz.“

Die Hüstener mussten nun 55 Minuten in Unterzahl spielen, erzielten aber das 2:3 durch Steffen Kern (39.) – und kassierten in der Schlussphase das 2:4 (81.). Steffen Kern ließ in der 89. Minute mit dem 3:4 Hoffnung keimen, traf dann noch per Kopfball die Latte, doch es blieb bei der Heimpleite. Steffen Kern könnte mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausfallen.

SV Hüsten 09: Horch; Yagli, Zverotic, Mika (71. Rodrigues Gomes), Zweimann (79. Eickelmann), Degner, Gierse, Schriek, Gebhardt, Steffen Kern (90.+3 Rossi), Marcel Kern. - Tore: 0:1 (5.) Wüst, 0:2 (9.) Schulte, 0:3 (19.) Zmitko, 1:3 (24.) Gebhardt, 2:3 (39.) Steffen Kern, 2:4 (81.) Buchen, 3:4 (89.) Steffen Kern. - Rote Karte: Marcel Kern (35., vermeintlich abfällige Geste).