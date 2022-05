3:1-Sieg: SC Neheim belohnt sich mit späten Treffern

Lennestadt. Im Nachholspiel beim FC Lennestadt entscheidet der Fußball-Westfalenligist SC Neheim die Partie kurz vor Schluß zu seinem Gunsten.

Westfalenligist SC Neheim hat sein Nachholspiel beim abstiegsgefährdeten FC Lennestadt am Donnerstagabend letztlich verdient mit 3:1 (1:1) gewonnen. „Es war ein Arbeitssieg gegen einen heimstarken Gegner“, freut sich Trainer Alex Bruchhage.

In der 27. Minute ist Gastgeber Lennestadt durch seinen Stürmer Florian Friedrichs in Führung gegangen, wenig später (30.) fiel der Ausgleich durch Gianluca Greco, der in den Sechzehnmeterraum gezogen ist und den Ball im langen Eck versenken konnte. „Wir hätten vor der Halbzeit eigentlich noch das 2:1 machen müssen“, trauert Bruchhage einer „Dreifach-Chance“ nach.

In der zweiten Halbzeit sah es lange danach aus, dass die Partie mit einem 1:1-Unentschieden endet. Kurz vor Schluss (85.) legte der Neheimer Johannes Thiemann quer auf Burak Yavuz, der eiskalt versenkte. Sechs Minuten später (90.+1) war es Thiemann, der einen Konter zum 3:1-Endstand verwandelte. „Ich denke, der Sieg geht in Ordnung. Ich will der Mannschaft für ihre Leistung Respekt zollen. Wir sind in keiner einfachen Phase und spielen nicht den Fußball, den wir eigentlich wollen, aber dennoch punkten wir.“

