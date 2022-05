22. Pleite: „Leider das Fazit: Hätte, hätte, Fahrradkette“

Stralsund. Im letzten Saisonspiel der 2. Bundesliga Nord verlor der RC Sorpesee zum 22. Mal. Der Coach des Absteigers zieht daher ein bitteres Fazit.

Mit der 22. Niederlage im 26. Saisonspiel haben die Volleyballerinnen des RC Sorpesee die Spielzeit in der 2. Bundesliga Nord abgeschlossen. Nach einer Saison voller Rückschläge und ohne sportliches Fortune steht nach der 0:3 (13:25, 18:25, 23:25)-Niederlage zum Abschluss bei den Stralsunder Wildcats der Abstieg in die 3. Liga.

In ihrem vorerst letzten Auftritt in der 2. Bundesliga hatten sich die Langscheiderinnen an der Ostsee zwei Durchgänge geleistet, die nicht den Qualitätsansprüchen dieser Spielklasse genügten. „Die ersten zwei Sätze liefen ziemlich an uns vorbei“, ärgerte sich RCS-Trainer Julian Schallow. Im dritten Durchgang spielten die Sauerländerinnen dann endlich deutlich besser auf, kamen endgültig hinein ins Spiel und führten mit 23:22.

RC Sorpesee: Steigerung gelingt im dritten Satz

Die Gäste schnupperten am Satzgewinn, kassierten jedoch drei Punkte in Folge gegen sich, verloren den Durchgang mit 23:25 – und damit die Begegnung glatt 0:3. „Das ist leider das Fazit der Saison: hätte, hätte, Fahrradkette. Wir haben einfach zu selten abgerufen, was wir können. Am Ende stehst Du in so einer Liga dann auf einem Abstiegsplatz“, sagte Julian Schallow.

26 Spiele, nur vier Siege, 16 Punkte und der letzte Tabellenplatz der Teams, die absteigen konnten: Der bittere Saisonausgang sei „verdient für das, was wir geleistet haben. Natürlich entspricht das aber nicht dem, was wir uns vorgestellt haben“, betonte Julian Schallow.

Als Coach sei es doppelt traurig, dass am Ende der Abstieg stehe, so der erfahrene Trainer. „Du bist quasi Beifahrer in einem Zug, der auf eine Wand zufährt. Sportlich ist das traurig für uns“, sagte Schallow.

RC Sorpesee: Kemper, Brenscheidt, Vanessa Vornweg, Henkies, Victoria Vornweg, Bastert, Baumeister, Fleischer, Hustadt, Schumann, Spreyer.

