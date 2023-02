Leichtathletik 21. Eichholzcup: So startet in Oeventrop die Lauf-Cup-Serie

Arnsberg. Die neue Saison der Volksbanken-Sauerland-Lauf-Cup-Serie startet am 4. März mit der 21. Ausgabe des Eichholzcups. Das wird in Oeventrop geboten:

Am Samstag, 4. März, steigt die 21. Auflage des Arnsberger Eichholzcups, der gleichzeitig den Auftakt zur neuen Saison der Volksbank-Sauerland-Lauf-Cup-Serie darstellt. Die Veranstalter des TuS Oeventrop freuen sich auf die diesjährigen Anmeldungen und hoffen auf spannende Duelle auf der idyllisch gelegenen Laufstrecke im Arnsberger Eichholz entlang der Ruhr.

Die Teilnehmer erwartet auf dem je nach Streckenlänge mehrfach zu absolvierenden Rundkurs vor dem Arnsberger Sportplatz eine leicht wellige Naturstrecke, jedoch ohne nennenswerte Höhenmeter, sodass dieser Lauf auch für Laufanfänger sehr gut geeignet ist.

Eichholzcup in Arnsberg: Das wird geboten

Der Hauptlauf von 9,2 Kilometer Länge (fünf Runden) startet um 14 Uhr und bildet damit den Auftakt der Veranstaltung, ehe der Schüler-, Jugend- und Jedermannslauf über 4,15 km (zwei Runden) erfolgt. Die Kinderläufe über 1015 Meter, aufgeteilt in mehrere Starts, bilden schließlich den Abschluss, ehe sich die entsprechenden Siegerehrungen anschließen.

Insbesondere im Erwachsenenbereich kämpfen viele lokale Volksläufe gegen rückläufige Teilnehmerzahlen, sodass die Veranstalter auch besonderes Augenmerk auf diesen Bereich legen. „In Sachen Streckenführung, Wettkampfmodus und Veranstaltungsattraktivität sind wir bestrebt, zukunftsorientiert und modern zu denken, so dass an verschiedenen Stellschrauben geplant wird. Der Aufwand an Organisation und die Anzahl an engagierten ehrenamtlichen Helfern ist immens und muss sich am Ende auch lohnen, nicht nur finanziell, sondern vielmehr auch in zufriedenen Gesichtern der Gäste, Teilnehmer und Helfer“, erklärt Benjamin Habranke vom TuS Oeventrop, Mitorganisator des Eichholzcups.

Die Anmeldungen für die einzelnen Läufe sind noch bis Freitag, 3. März, online möglich. Hier finden Interessierte auch weitere Informationen. arnsberger-eichholzcup.de

