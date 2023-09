20. Ausgabe: Diese Premiere bietet der Rothaarsteig-Marathon

Schmallenberg-Fleckenberg. Der Rothaarsteig-Marathon in Schmallenberg-Fleckenberg geht am 21. Oktober in seine 20. Ausgabe. Das Programm – und die spannenden Neuerungen.

Spätsommerliche Temperaturen, aber auch Niederschläge, kühle Witterung und Nebelschwaden: Der Falke-Rothaarsteig-Marathon kann die zumeist etwa 1300 an den Start gehenden Laufsportler im Schmallenberger Sauerland immer wieder überraschen. Nun startet der beliebte Naturlauf in Schmallenberg-Fleckenberg am Samstag, 21. Oktober, in seine 20. Ausgabe – und diese bietet auch Neuerungen auf.

Schmallenberger Sauerland: Das Saisonende der Läufer – mit Höhepunkt

Für viele heimische Athleten ist es der Abschluss der Laufsaison, der im wunderschönen Naturpanorama mit tollen Ausblicken im Schmallenberger Sauerland noch mal ein Höhepunkt werden soll. Die Organisatoren, also der Skiclub Jagdhaus, der VfL Fleckenberg sowie der Ski- und Tennisclub Fleckenberg, bieten im Zuge der 20. Auflage des Großevents neben den klassischen Disziplinen Marathon, Halbmarathon, Walking und Nordic-Walking auch eine Premiere an: den erstmals ausgerichteten 12,5 Kilometer langen AOK-Lauf.

Dieser Lauf sei „die perfekte Möglichkeit für Freizeit- und Hobbysportler, unser beliebtes Lauf-Event und die einzigartige Atmosphäre zu genießen“, heißt es von Seiten der heimischen Veranstalter. Das Starterfeld für diesen Lauf ist auf maximal 200 Läufer begrenzt, der Startschuss fällt um 11.45 Uhr. Interessierte sind bei diesem Event für 16 Euro Startgebühr mit dabei. Es winken Auszeichnungen, Medaillen und Urkunden für die Teilnehmenden.

Kräftezehrend und gehörigschweißtreibend – dafür ist der Rothaarsteig-Marathon in der heimischen Laufszene bekannt. Doch dieser Herausforderung, die Höhen des Rothaarsteigs zu erklimmen und zu durchqueren, werden erneut eine Vielzahl an Marathonis, Halbmarathonis, Walkern und Nordic-Walker annehmen. Die landschaftlich schöne und anspruchsvolle Strecke ist seit vielen Jahren beliebt bei den Startern. Bergauf und bergab führt die Strecke des Rothaarsteigs über Stock und Stein durch die Sauerländer Natur. Die populäre und anspruchsvollen Laufsport-Veranstaltung soll auch bei ihrer 20. Ausgabe im Idealfall eine vierstellige Teilnehmerzahl anlocken.

Die einzelnen Disziplinen

Ihre Startnummern können die Aktiven am Freitag, 20. Oktober, von 17 bis 19 Uhr oder am Samstag, 21. Oktober, von 8.30 Uhr an am Start- und Zielort an der Schützenhalle in Fleckenberg abholen.

Der Startschuss für die Rennen ertönt für die Marathonläufer, die 42,195 Kilometer bewältigen müssen, am 21. Oktober, um 11 Uhr, ehe sich um 12 Uhr der Start des Halbmarathons (21,1 Kilometer) anschließt. Dazwischen beginnt um 11.45 Uhr der AOK-Lauf (12,5 Kilometer), ehe dann um 12.15 Uhr die Nordic Walker und die Walker starten.

Zu Ende geht die Veranstaltung schließlich mit dem Zielschluss gegen 17 Uhr mit anschließender Siegerehrung aller Wettbewerbe und ihrer Klassen. Geboten wird vor Ort für die Läufer und sicher vielen Zuschauer an der Strecke zudem das nach 19 Ausgaben des Rothaarsteig-Marathons längst berühmte Kuchenbuffet mit mehr als 100 selbstgebackenen Torten und Kuchen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg