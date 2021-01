2. Liga: Corona-Angst – Konkurrent des RC Sorpesee wirft hin

Beim 3:1-Heimerfolg gegen den BSV Ostbevern am 3. Oktober 2020 setzt in dieser Szene Kim Spreyer (Mitte) vom Volleyball-Zweitligisten RC Sorpesee per Schmetterball einen Wirkungstreffer. Ein Rückspiel des RCS gegen den BSV wird es in dieser Saison indes nicht geben.

Sundern/Ostbevern. Das ist ein Hammer: Der BSV Ostbevern, Zweitliga-Konkurrent der Volleyballerinnen des RC Sorpesee, steht als erster Absteiger fest.

Es war das erste große Erfolgserlebnis in dieser Saison: Als die Volleyballerinnen des RC Sorpesee am 3. Oktober des vergangenen Jahres ihr Heimspiel gegen den BSV Ostbevern mit 3:1 gewannen, war dies der erste Saisonsieg nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga Nord der Frauen. Mit den etwa 120 Besuchern im Schulzentrum Sundern feierten Team und Trainer ausgelassen. „Ich bin überglücklich und sehr stolz auf das, was die Mädels gezeigt haben. Ich denke, dass wir jetzt endlich in dieser Liga angekommen sind”, sagte RCS-Coach Julian Schallow im Anschluss.

Ziemlich genau drei Monate später ist in der 2. Bundesliga Nord vieles anders. Zuschauer sind zu den Spielen schon länger nicht mehr erlaubt, und die Liga befindet sich nach einer Entscheidung der Volleyball Bundesliga (VBL) in einer sportlichen Zwangspause: Der Spielbetrieb in den vier Staffeln der 2. Liga ist seit Mitte Dezember ausgesetzt.

Jetzt folgte die nächste schwerwiegende Entscheidung: Der BSV Ostbevern wird in der laufenden Saison 2020/21 nicht mehr am Spielbetrieb der 2. Volleyball Bundesliga Nord teilnehmen. Der Klub aus dem Münsterland nahm die von der VBL angebotene Möglichkeit zu einem straffreien Ausstieg aus dem laufenden Spielbetrieb wahr.

Das sind die Ursachen des Rückzugs aus der 2. Liga

Der BSV wird somit keine weiteren Partien mehr in dieser Saison absolvieren und aus der Spielwertung genommen. Für diese bedeutet der Ausstieg Ostbeverns, dass die bereits gespielten und alle noch ausstehenden Partien mit 0:3 gewertet werden, also auch die 1:3-Hinspiel-Niederlage beim RC Sorpesee. Die Mannschaft von Trainer Dominik Münch steht damit als erster sportlicher Absteiger aus der 2. Bundesliga Nord fest – hat aber die Möglichkeit, sich zur Saison 2021/2022 auf einen freien Platz in der 2. Liga zu bewerben.

Hintergrund der Entscheidung ist der ausdrückliche Wunsch des BSV Ostbevern, aufgrund der Gefahr durch die Coronapandemie nicht mehr antreten zu wollen. Nach dem letzten Ligaspiel des BSV am 7. November 2020, einem 2:3 im Derby bei den Skurios Volleys Borken, waren bei beiden Mannschaften gleich mehrere Coronainfektionsfälle aufgetreten. Beim BSV waren insgesamt zehn Teammitglieder betroffen, weitere Infektionen folgten bei Angehörigen. „Der Schock saß tief und sitzt es immer noch. Wir haben die Auswirkungen eines Corona-Clusters mit voller Wucht zu spüren bekommen”, sagte Trainer Dominik Münch.

Insgesamt sei die Gefahr zu groß, trotz der aufwändigen Hygienekonzepte und Sicherheitsbestimmungen: „Wir sind zwar unter dem Dach einer professionell organisierten Liga aktiv, jedoch allesamt keine Profis, die den Sport ihren anderen Lebensbereichen überordnen können. Die Kontakte, die wir durch den Sport eingehen, können wir für uns derzeit nicht rechtfertigen. Aus Fürsorge gegenüber der eigenen Gesundheit, vor allem aber den Menschen in unseren privaten und beruflichen Umfeldern gegenüber möchten wir deshalb die Ausnahme zur Fortführung des Trainings- und Spielbetriebs, die dem Profisport während des Lockdowns gewährt wird, nicht weiter in Anspruch nehmen.” Die eigenen Erfahrungen mit dem Virus sollten nicht einfach verdrängt werden.

So äußert sich der RC Sorpesee

In einer Stellungnahme erklärte Linda Damerau, Managerin für die 2. Liga bei der VBL, dass die Entscheidung des BSV Ostbevern zu „respektieren” sei: „Wir danken den Verantwortlichen für den konstruktiven Austausch in den vergangenen Tagen.” Anfang Dezember des vergangenen Jahres hatte sich jedoch die große Mehrheit der Klubs für die Fortsetzung der Saison in der 2. Bundesliga ausgesprochen.

Auf Nachfrage sagte Dr. Linus Tepe, Teammanager des RC Sorpesee, das es „bedauerlich” sei, das – Stand jetzt – die 2. Liga Nord trotz der Verlängerung des Lockdowns am Wochenende 16./17. Januar fortgeführt wird. „Wir müssen uns aber den Gegebenheiten der Liga anpassen und sind wieder ins Training eingestiegen”, so Tepe. Der RCS empfängt nun also am Samstag, 16. Januar, um 18.30 Uhr im Schulzentrum Sundern den Tabellendritten SV BW Dingden.

Derweil rangiert der BSV Ostbevern nach seinem Rückzug nun mit null Punkten auf Tabellenplatz 14 der Staffel Nord und ist Schlusslicht. Mit zehn Zählern aus zwölf Partien ist der RC Sorpesee jetzt Tabellenvorletzter und muss im Abstiegskampf noch Punkte gutmachen. „Es ist sehr schade, dass der BSV zurückzieht, aber man muss dafür Verständnis haben”, betonte Tepe. Für den RC Sorpesee gehe es nun darum, wieder Schwung aufzunehmen: „Unser Ziel ist es weiterhin, die Liga sportlich zu halten.”