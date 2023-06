1. Bobbahn-Run in Winterberg: Auch HSK-Top-Athletin startet

Winterberg. Es soll ein ganz spezieller Lauf werden: Beim 1. Bobbahn-Run in der Veltins-EisArena in Winterberg startet auch eine Spitzenathletin aus dem HSK.

Die Veltins-EisArena gilt als einer der Leuchttürme der Region und ist auf dem Weg zu einer ganzjährig genutzten Event-Location. Der Höhepunkt dieser Sommersaison ist ein spektakuläres Lauf-Event: Am Samstag, 24. Juni, steigt um 14 Uhr der 1. Bobbahn-Run präsentiert von Höffner mit einer rund 5 Kilometer langen Runde durch die Wälder des Erlebnisbergs Kappe und dem anschließenden, finalen Anstieg die Bobbahn hinauf. 1,5 Kilometer sind zu absolvieren, die Steigung beträgt in der Spitze 15 Prozent. Wenn man so will: Auf die Starter wartet eine echte „Bergankunft“.

24. HSK-Sportgala in Olsberg - unsere besten Fotos 24. HSK-Sportgala in Olsberg - unsere besten Fotos Laura Nolte (BSC Winterberg) gewann bei der HSK-Sportgala in Olsberg die Kategorie Gerd-Winkler-Ehrenpreis. Foto: Georg Giannakis

24. HSK-Sportgala in Olsberg - unsere besten Fotos Marie Naehring (SK Winterberg) gewinnt bei der 24. HSK-Sportgala in Olsberg in der Kategorie Sportlerin des Jahres 2022. Foto: Georg Giannakis

24. HSK-Sportgala in Olsberg - unsere besten Fotos Lukas Nellenschulte (SK Winterberg) gewinnt bei der 24. HSK-Sportgala in Olsberg die Kategorie Sportler des Jahres 2022. Foto: Georg Giannakis

24. HSK-Sportgala in Olsberg - unsere besten Fotos Die 24. HSK-Sportgala in Olsberg bot auch ein buntes Rahmenprogramm; unter anderem mit den Turnern des TV Gleidorf. Foto: Georg Giannakis

24. HSK-Sportgala in Olsberg - unsere besten Fotos Die Torfabrik Meschede gewann bei der 24. HSK-Sportgala den Sportsozialpreis der Westfalenpost. Sportredakteur Falk Blesken überreichte den Preis und hielt die Laudatio. Foto: Georg Giannakis

24. HSK-Sportgala in Olsberg - unsere besten Fotos Alexander Plebs (Sundern) gewann bei der HSK-Sportgala in Olsberg die Kategorie Parasport-Preis. Foto: Georg Giannakis

24. HSK-Sportgala in Olsberg - unsere besten Fotos Der SV Schmallenberg/Fredeburg gewann bei der HSK-Sportgala in Olsberg die Kategorie Mannschaft des Jahres 2022. Foto: Georg Giannakis

Zwei junge Nachwuchssportlerinnen, in ihren Disziplinen auf dem Sprung nach oben, freuen sich auf dieses Event, die eine als Teilnehmerin, die andere als Zuschauerin. Rodlerin Laura Koch (16) vom BSC Winterberg wird teilnehmen. Anna Himmelreich (15) vom Skiclub Winterberg, ihre Sportart ist die Nordische Kombination mit Springen und Laufen, wollte „liebend gerne“ teilnehmen, aber sie hat sich beim Sprung von der (Matten-)Schanze eine Bänderverletzung zugezogen. „Das ist sehr schade, es ist eine getrübte Vorfreude, aber ich werde vor Ort sein und meine Klassenkameradin Laura als Zuschauerin anfeuern“, sagt sie.

Winterberg: Es gibt eine extra Berg-Sprint-Wertung

Koch indes will voll angreifen. Sie hat mit der Winterberger Rodler-Gruppe unter Leitung von Bundesstützpunkttrainerin Katja Haupt ein Trainingslager auf Lanzarote mit intensivem Bike-Training absolviert und fühlt sich fit. „Ich laufe unheimlich gerne“, erklärt Koch. Sie weiß auch, was auf sie zukommt, nämlich „brennende Oberschenkel“ beim finalen Anstieg.

Der Bobbahn-Run ist für Koch eine willkommene Abwechslung im Training. Ihre Ziele für die neue Saison sind fest umrissen: Sie will an den Olympischen Jugend-Winterspielen in Südkorea (19. Januar bis 1. Februar 2024) teilnehmen, gemeinsam mit Melanie Hänsch vom BRC Hallenberg. Die 15-jährige Anna Himmelreich will zunächst wieder fit werden.

Bevor es in der neuen Saison mit weiteren Lehrgängen und weiteren Tests weitergeht, richtet sich das Augenmerk der beiden auf den Bobbahn-Run am Samstag, zu dem sich 349 Sportler angemeldet haben. Die Siegerehrungen finden gegen 16 Uhr auf der Terrasse des Starthauses 1 statt. Neben den Gesamtsiegerinnen und -siegern werden in der Veltins-Sprintwertung die schnellsten Läuferinnen und Läufer geehrt. Hier zählt nur die Zeit in der Bahn, der Sprint am Berg.

