SV Brilon will Serie ausbauen und auf Platz vier vorrücken

Der SV Brilon hat in der Fußball-Landesliga 2 aus den vergangenen fünf Partien 13 Punkte geholt und will seine Erfolgsserie nun im letzten Spiel vor der Winterpause ausbauen. Die Mannschaft von der Jakobuslinde trifft am Sonntag, 15. Dezember, 15 Uhr, im vorgezogenen Punktspiel vom dritten Rückrundenspieltag (16. Februar 2020) auf die Spielvereinigung Olpe. Weiter geht es für den SV Brilon damit im neuen Jahr erst am 8. März 2020 mit einem Heimspiel gegen den VfL Bad Berleburg.

Der SV Brilon kann mit einem Sieg oder einem Punktgewinn vom fünften auf den vierten Platz vorrücken. Die Spielvereinigung Olpe liegt aktuell auf Rang zehn und hat nur drei Zähler Vorsprung auf den vorletzten Tabellenplatz. Beim SVB fallen Patrick Plonka, Sascha Ruhnau, Julian, Max Tilly, Nico Stappert und Michael Arndt aus. Außerdem fehlt Jannik Walther (fünfte Gelbe). Fraglich sind noch die Einsätze der Torhüter Marcel Kickert und Timo Bange (beide Grippe) sowie von Jan Schmidt (Knieprobleme).

„Die Personallage könnte sicherlich besser sein. Für uns ist das aber keine neue Situation. Wir werden darauf wieder taktisch reagieren und nochmals alle Kräfte mobilisieren. Wir wollen dem Gegner die Stirn bieten“, lautet die Vorgabe von SVB-Trainer Stefan Fröhlich. Im Hinspiel siegte Brilon mit 3:1.