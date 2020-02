Aus dem Weltcup-Skispringen in Willingen wird nichts: Das Springen am Sonntag wird wegen der Sturmwarnung abgesagt.

Willingen. Der Weltcup der Skispringer in Willingen leidet unter dem Sturm. Jetzt entschieden die Verantwortlichen: Das Springen am Sonntag wird abgesagt!

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sturmwarnung: Weltcup-Skispringen in Willingen abgesagt

Sprung, Pause, nächster Sprung – bereits Training und Qualifikation des Weltcups der Skispringer in Willingen am Freitag litten unter den Windbedingungen. Am Ende verlegten die Organisatoren des SC Willingen Training und Qualifikation auf Samstag. Das Einzelspringen am Sonntag sollte zunächst vorgezogen werden – am Samstagabend dann aber die Entscheidung: Es fällt aus! Grund ist Sturmtief „Sabine“.