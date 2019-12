Laura Nolte vom BSC Winterberg bangt um Europacup-Start

Altenberg. Beim Europacup in Altenberg soll Laura Nolte, Bobpilotin des BSC Winterberg, in die Saison starten. Warum ihre Teilnahme plötzlich ungewiss ist.

Auf dem Weg in den Weltcup soll sich Laura Nolte, Bobpilotin des BSC Winterberg, bei diversen Rennen im Europacup „warm fahren“. Doch jetzt steht ihr Start beim Rennen in Altenberg an diesem Freitag in Frage. Der Grund: Nolte musste ins Krankenhaus.

„Ich war am Dienstag und am Mittwoch im Krankenhaus“, sagte die 21-Jährige am Donnerstagabend auf Nachfrage, „und bin seitdem kein Training gefahren.“ Bei Nolte bestand der Verdacht auf eine Blinddarmentzündung, der sich jedoch nicht bestätigte. „Am Ende war es eine Zyste, die geplatzt ist“, sagte sie über den Grund für enorme Bauchschmerzen.

Entscheidung frühmorgens

Ob die amtierende Deutsche Meisterin um 9 Uhr mit ihrer Anschieberin Deborah Levi (BSC Winterberg) ins Rennen gehen wird, entscheidet sich erst am Freitagmorgen. „Direkt um 6 Uhr. Ich hoffe, dass ich mit Deborah starten kann“, sagte Nolte.

Allerdings werden die Trainer die Entscheidung genau besprechen, schließlich soll Nolte zum Bob-Weltcup in Winterberg (3. bis 5. Januar) ins Weltcupteam wechseln. Chef-Bundestrainer René Spies gab ihr nach einer superstarken Selektion eine Startgarantie für die zweite Weltcuphälfte sowie für die WM in Altenberg ab Mitte Februar. Die Weltcups in Lake Placid/USA, die an diesem und am nächsten Wochenende auf dem Programm stehen, musste die BSC-Pilotin dafür auslassen.

Nächste Station: Winterberg

Nach den Rennen in Altenberg macht der Europacup in einer Woche Station in Winterberg. In der Veltins-EisArena werden Nolte und Levi spätestens die ersten Fahrten auf dem Weg in den Weltcup machen.