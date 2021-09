Live! WM-Quali: Flick-Premiere gegen Liechtenstein

St. Gallen Die Fußball-Nationalmannschaft tritt in der WM-Quali gegen Liechtenstein an. Bundestrainer Hansi Flick gibt Debüt. Zum Live-Ticker.

Die Ära von Joachim Löw ist Geschichte. Bei der Fortsetzung der WM-Qualifikation mit dem Auswärtsspiel in St. Gallen gegen Liechtenstein steht Hansi Flick erstmals als Bundestrainer in der Pflicht. Mit einem klaren Sieg soll an diesem Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) ein Signal für den Neuanfang der Fußball-Nationalmannschaft Richtung WM-Endrunde 2022 in Katar gesendet werden.

Hansi Flick bietet in seinem ersten Länderspiel den 18 Jahre alten Münchener Jamal Musiala zusammen mit Bayern-Kollege Leroy Sané sowie die Chelsea-Profis Kai Havertz und Timo Werner in der Offensive auf. Im zentralen Mittelfeld beginnen bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan.

Manuel Neuer fehlt - Joshua Kimmich Kapitän

Der 26 Jahre alte Kimmich führt die DFB-Elf als Kapitän an, da Torwart Manuel Neuer wegen einer Kapselblessur am rechten Fuß in der ersten von drei Partien in der WM-Qualifikation von Flick geschont wird. Der 30 Jahre alte Gündogan bestreitet sein 50. Länderspiel. Die Viererkette in der Abwehr vor Torwart Bernd Leno bilden Ridle Baku, Niklas Süle, Thilo Kehrer und Robin Gosens.

