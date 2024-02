Live! Wie BVB-Trainer Edin Terzic Eindhoven stoppen will

Eindhoven Borussia Dortmund muss am Dienstag bei der PSV Eindhoven in der Champions League antreten. Die PK mit Edin Terzic im Live-Ticker.

National schon weit abgeschlagen, international noch auf Kurs. Für Borussia Dortmund wird die Champions League zum letzten Lichtblick. Nach einer bislang durchwachsenen Bundesliga-Saison und dem frühen Aus im DFB-Pokal bietet sich in der Königsklasse die große Chance auf den ersten Einzug ins Viertelfinale seit 2021. Doch obwohl die vom ehemaligen BVB-Fußballlehrer Peter Bosz trainierte PSV Eindhoven trotz aller Erfolge in den Niederlanden als europäisches Leichtgewicht und machbare Aufgabe gilt, überwiegt bei vielen Beobachtern vor dem Achtelfinal-Hinspiel (Dienstag, 21.00 Uhr/Amazon Prime Video) im nur rund 170 Kilometer entfernten Philips-Stadion die Skepsis.

Das liegt vor allem an dem schwachen Auftritt von Borussia Dortmund am vergangenen Samstag beim 1:1 beim VfL Wolfsburg. Der BVB präsentierte sich schwach, vor allem in der Offensive lief wenig zusammen. Aber auch die Mittelfeldschaltzentrale funktionierte nur eingeschränkt. Wie Trainer Edin Terzic seine Mannschaft gegen die PSV einstellen will, verrät er auf der Pressekonferenz am Montagnachmittag. Wir tickern live.

PSV Eindhoven - BVB: Die Pressekonferenz mit Edin Terzic live

Die Pressekonferenz ab 17.15 Uhr live

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport