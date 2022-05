Live! Werder, HSV oder Darmstadt? Wer folgt S04 nach oben?

Die Fans von Werder Bremen hoffen auf die Rückkehr in die Bundesliga.

Essen. Schalke 04 hat am vergangenen Wochenende vorgelegt, nun wird der zweite Aufsteiger in die Bundesliga gesucht. Hier gibt es die Ticker.

Werder Bremen, der Hamburger SV oder der SV Darmstadt? Wer folgt dem FC Schalke 04 auf direktem Wege in die 2. Bundesliga? Um diese Frage dreht es sich am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr), wenn der letzte Zweitliga-Spieltag angepfiffen wird.

Die besten Karten hat derweil Werder. Ein Punkt genügt der Mannschaft von Ole Werner, um den direkten Wiederaufstieg perfekt zu machen. Gegner ist Jahn Regensburg. Sollte Bremen allerdings verlieren, dann wollen der HSV und Darmstadt da sein - bei einem Sieg würden beide Mannschaften dann an Werder vorbeiziehen. Der HSV tritt bei Hansa Rostock an, Darmstadt empfängt den SC Paderborn. Der Tabellendritte - derzeit der HSV - spielt in der Relegation gegen Hertha BSC.

