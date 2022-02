Live! Topspiel für Rot-Weiss Essen - RWE trifft auf Preußen Münster

Essen. Rot-Weiss Essen trifft am Sonntag um 14 Uhr im Topspiel der Regionalliga West auf den ärgsten Verfolger Preußen Münster. Der Live-Ticker.

10.000 Zuschauer, Spitzenreiter gegen ärgster Verfolger: Es ist alles angerichtet für einen packenden Schlagabtausch zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster. An diesem Sonntag (14 Uhr) treffen die beiden Spitzenteams der Regionalliga West an der Hafenstraße aufeinander. Den größeren Druck verspüren dabei die Gäste, die fünf Punkte hinter RWE auf dem zweiten Platz rangieren. Sollte Essen gewinnen, wäre das ein Riesenschritt auf dem Punkt zum ersehnten Drittliga-Aufstieg, bei einem Münsteraner Erfolg würde der Titelkampf noch enger werden.

Spektakulär verlief auch das Hinspiel, in dem Essen einen 0:2-Rückstand in Münster wettmachen konnte und am Ende einer packenden Partie mit einem 3:2-Sieg die Heimreise antrat. Nicht mit von der Partie wird der aufgrund einer Corona-Erkrankung zu Hause blieben muss.

So spielt RWE: Davari - Rios Alonso, Heber, Herzenbruch, Bastians, Tarnat, Eisfeld, Dürholtz, Plechaty, Young, Engelmann.

So spielt Münster: Schulze Niehues - Schauerte, Kok, Deters, Farrona Pulido, Remberg, Langlitz, Wegkamp, Frenkert, Hoffmeier, Ziegele.

