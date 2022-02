Rot-Weiss Essen U19 Live! Rot-Weiss Essen will auch gegen Köln auftrumpfen

Essen. Nach dem Sieg gegen Schalke will Rot-Weiss Essen auch den 1. FC Köln in der U19-Bundesliga ärgern. Der LiveTicker.

Die U19 von Rot-Weiss Essen spielt in der Bundesliga eine herausragende Saison. Nach dem 2:1-Sieg beim FC Schalke 04 am vergangenen Wochenende sind die Essener am Sonntagvormittag (11 Uhr) gegen die A-Junioren des 1. FC Köln gefordert. Die Kölner sind derzeit Tabellenachter, RWE liegt gar auf Rang drei.

