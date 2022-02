Live! Rot-Weiss Essen souverän auf dem Weg ins Viertelfinale

Marius Kleinsorge stand in Krefeld in der Startelf.

Krefeld. Drei Tage nach dem Skandalspiel gegen Preußen Münster tritt Rot-Weiss Essen im Pokal beim VfR Krefeld-Fischeln an. Der Live-Ticker.

Die Geschehnisse vom Spielabbruch gegen Preußen Münster sind gerade einmal drei Tage her, da steht für Rot-Weiss Essen bereits die nächste sportliche Aufgabe auf dem Programm. Am Mittwoch (19.30 Uhr) sind die Essener im Niederrheinpokal bei Landesligist VfR Krefeld-Fischeln gefordert und wollen sich dort keine Blöße geben. Es geht um den Einzug ins Viertelfinale, der Sieger des Pokals darf bekanntlich in der kommenden Saison im DFB-Pokal an den Start gehen.

. Die zu absolvierenden Auflagen konnte Fischeln nicht erfüllen. RWE sollte gewarnt sein, denn Krefeld hat bereits zwei Oberligisten aus dem Wettbewerb geworfen.

