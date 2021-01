Live! Der FC Bayern führt klar gegen Hoffenheim

Essen. Bayern-Trainer Flick muss vor dem Spiel gegen Hoffenheim umbauen. Auch Herthas neuer Trainer verändert die Aufstellung. Die Live-Ticker.

Nach seinem positiven Corona-Test wird Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka im Bundesliga-Spiel des FC Bayern gegen 1899 Hoffenheim durch Marc Roca ersetzt. Für den spanischen U21-Europameister ist es der dritte Bundesliga-Einsatz. Erstmals läuft er am Samstag in München in der Liga von Beginn an auf. Wie Goretzka fehlt auch Javi Martínez, der ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Trainer Hansi Flick verändert seine Startelf im Vergleich zum 4:0 auf Schalke auf drei Positionen. Neu im Team sind außer Roca noch Kingsley Coman statt Leroy Sané und Benjamin Pavard statt Niklas Süle.

Anstelle des verletzten Ersatztorhüters Alexander Nübel sitzt Amateure-Keeper Ron-Thorben Hoffmann auf der Bank. Zudem fehlen Corentin Tolisso und Tanguy Nianzou.

Hoffenheim-Trainer Sebastian Hoeneß muss bei seiner Rückkehr nach München, wo er einst die Amateure trainierte, außer auf Dennis Geiger auch auf Robert Skov verzichten. Die vor dem Spiel fraglichen Kevin Vogt und Florian Grillitsch sitzen bei der TSG auf der Bank. Havard Nordtveit übernimmt wieder den Part von Vogt in der Abwehrkette, die Mannschaft bleibt im Vergleich zum 3:0 gegen Köln unverändert. Das Hinspiel gewann Hoffenheim im September.

Torwartwechsel vor Frankfurt-Spiel bei Hertha BSC

Pal Dardai nimmt bei seiner Rückkehr auf die Trainerbank beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC gleich einen Torwartwechsel vor. Der Ungar vertraut beim Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt auf Routinier Rune Jarstein, den er aus seiner ersten Amtszeit von 2015 bis 2019 noch bestens kennt. Der bisherige Stammkeeper Alexander Schwolow muss dafür auf der Bank Platz nehmen.

Insgesamt nimmt Dardai gegenüber dem 1:4 gegen Bremen in der Vorwoche gleich sechs Veränderungen vor. Bei den Feldspielern rücken Lukas Klünter, Jordan Torunarigha, Santiago Ascacibar, Dodi Lukebakio und Krzysztof Piatek in die Startformation. Peter Pekarik, Vladimir Darida, Omar Alderete und Maximilian Mittelstädt müssen dafür auf die Bank Platz nehmen, Angreifer Jhon Cordoba muss mit muskulären Problemen passen. (sid/dpa)

