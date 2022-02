Live! RB Leipzig kämpft um den Einzug ins Achtelfinale

San Sebastian. Nach dem 2:2 im Hinspiel ist RB Leipzig nun bei Real Sociedad für das Erreichen des Europa-League-Achtelfinals gefordert. Der Live-Ticker.

Trainer Domenico Tedesco nimmt im Rückrundenspiel der Zwischenrunde in der Europa League erneut einige Veränderungen in der Startelf von Fußball-Bundesligist RB Leipzig vor. Der 36-Jährige bringt an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) bei Real Sociedad San Sebastián im Vergleich zum 6:1 am vergangenen Sonntag bei Hertha BSC auf fünf Positionen frische Kräfte.

Im Mittelfeld dürfen Lukas Klostermann, Dani Olmo, Konrad Laimer und Kevin Kampl starten. Emil Forsberg, Nordi Mukiele, Amadou Haidara und Dominik Szoboszlai müssen dafür zunächst auf die Ersatzbank. Im Angriff spielt André Silva anstelle von Yussuf Poulsen. Im Vergleich zum 2:2 im Hinspiel sind es zwei Veränderungen.

Bei den Gastgebern kommt der von RB Leipzig ausgeliehene Alexander Sörloth - anders als in der Red Bull Arena vor einer Woche - nicht von Beginn an zum Einsatz. (dpa)

