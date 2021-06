Live! Österreich und Holland im Duell ums Achtelfinale

Amsterdam. Österreich und die Niederlande sind mit Siegen ins EM-Turnier gestartet. Nun treffen sie im direkten Duell aufeinander. Der Live-Ticker

Wout Weghorst hat sich in der EM-Elf der Niederlande festgespielt. Der Bundesliga-Stürmer vom VfL Wolfsburg darf nach seinem Treffer zum Auftakt gegen die Ukraine (3:2) auch am Abend gegen Österreich wieder beginnen. Anstoß in Amsterdam ist um 21.00 Uhr (ZDF und MagentaTV).

Bondscoach Frank de Boer holte im Vergleich zum ersten Gruppenspiel nur den zuvor angeschlagenen Matthijs de Ligt (Juventus Turin) zurück in die Verteidigung. Jurrien Timber muss weichen. Österreich wird nach dem Auftaktsieg gegen Nordmazedonien (3:1) wie gewohnt von David Alaba angeführt, Stürmer Marko Arnautovic ist wegen Beleidigung eines Gegenspielers am Donnerstag gesperrt. (sid)

