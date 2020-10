Live! 1:1! Geiger gleicht in Bremen für Hoffenheim aus

Bremen. Werder Bremen hatte einige chaotische Corona-Tage, Tabellennachbar Hoffenheim eine harte Europa-League-Woche. Das Spiel im Live-Ticker.

Nach dem Corona-Wirbel bei Werder Bremen trifft der Achte der Fußball-Bundesliga am Sonntag (18.00 Uhr) auf den Tabellenneunten TSG Hoffenheim. Die Vorbereitung auf die Partie verlief für die Norddeutschen suboptimal. Ein Spieler war am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden, danach hatte sich die gesamte Mannschaft in Quarantäne begeben. Doch auch die Hoffenheimer haben mit dem Europea-League-Spiel gegen Belgrad am Donnerstag eine anstrengende Woche hinter sich. (dpa)

