Live! Flick steht mit DFB-Team in Polen unter Druck

Warschau. Nach dem 3:3 gegen die Ukraine muss das DFB-Team im Duell mit Polen eine deutliche Steigerung zeigen. Das Spiel im Live-Ticker.

Im zweiten von drei Test-Länderspielen vor der Sommerpause trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft an diesem Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Warschau auf Polen. Die DFB-Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick steht nach dem 3:3 am vergangenen Montag in Bremen gegen die Ukraine und zehn sieglosen Partien aus den vergangenen 14 Spielen unter Druck.

Nicht spielen werden die Leipziger Timo Werner und Lukas Klostermann sowie Ilkay Gündogan. Das Leipziger Duo trat am Donnerstag die Reise nach Warschau nicht mit an, für sie ist der Lehrgang vorzeitig beendet. Werner verließ das DFB-Quartier in Frankfurt wegen anhaltender Beschwerden am Sprunggelenk. Klostermann erlitt im Abschlusstraining auf dem DFB-Campus eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel. Gündogan wird nach dem Champions-League-Finale geschont.

Der Kader in Warschau umfasst 23 Akteure, darunter neben dem pausierenden Gündogan von Manchester City auch Robin Gosens von Final-Verlierer Inter Mailand. Beide waren am Mittwochabend bei der Nationalmannschaft angekommen. Am kommenden Dienstag spielt die DFB-Auswahl in Gelsenkirchen gegen Kolumbien.

