Frauenfußball Live! DFB-Frauen empfangen Schweden in Duisburg

Duisburg. Es ist nur ein Testspiel - aber eines zwischen zwei Weltklasse-Teams: Deutschland gegen Schweden in Duisburg. So läuft das Spiel.

Es ist der Abend der Heimkehr: Beim Testspiel der deutschen Fußballfrauen in der MSV-Arena gegen Schweden (ab 18.15 Uhr) werden viele Familienmitglieder und Freunde von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf den Tribünen sitzen. Die 55-Jährige feiert die Heimkehr in ihre Geburtsstadt mit dem Topspiel gegen Schweden. Der Weltranglistenzweite empfängt den -dritten zum ersten Spiel des WM-Jahres.

Auch für Mannschaftsführerin Alexandra Popp ist es ein besonderes Spiel. In Duisburg feierte sie als Spielerin des FCR 2001 viele Erfolge, in der MSV-Arena absolvierte sie 2010 ihr erstes Länderspiel. Heute wird es ihr 125. sein. Neben Popp haben auch zahlreiche weitere Spielerinnen Verbindungen zum Ruhrgebiet, wuchsen in Nachbarstädten auf oder spielten für die SGS Essen.

Neben Popp stürmen heute ihre Wolfsburger Klubkollegin Svenja Huth und Klara Bühl vom FC Bayern München. Für die erkrankte Wolfsburgerin Lena Oberdorf spielt Sjoeke Nüsken von Eintracht Frankfurt im defensiven Mittelfeld. Die nach der EM verletzte Marina Hegering kehrt als Abwehrchefin zurück. Hegering hatte als FCR-Spielerin einst mit Popp und Trainerin Voss-Tecklenburg 2009 im MSV-Stadion die Women's League, den Vorgängerwettbewerb der Champions League, gewonnen.

Die deutsche Aufstellung: Frohms - Hendrich, Kleinherne, Hegering, Huth, Popp (C), Däbritz, Rauch, Bühl, Magull, Nüsken.

Bundeskanzlersetzt sich weiter für gleiche Prämien ein

Bundeskanzler Olaf Scholz setzt sich weiter für gleiche Prämien für Nationalspielerinnen und Nationalspieler ein. „Ich bleibe am Ball, und das werde ich kontinuierlich weitermachen“, sagte Scholz vor dem Anpfiff des Frauen-Länderspiels. Die Bereitschaft, über diese Dinge zu sprechen, habe zugenommen, so Scholz: „Das ist ein gutes Zeichen.“

Bundeskanzler Olaf besucht das Länderspiel der DFB-Frauen gegen Schweden. Foto: dpa

Zudem traf er Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg getroffen. Er„Wir freuen uns, dass Olaf Scholz bei unserem ersten Länderspiel in diesem Jahr zu Gast ist“, sagte Martina Voss-Tecklenburg. „Es ist ein starkes Zeichen zum Auftakt dieses sportlich wichtigen WM-Jahres! Das Treffen mit dem Bundeskanzler vor dem Spiel war ein interessanter, erster Austausch, den wir gerne auch in Zukunft aufrechterhalten und fortsetzen möchten.“

So läuft das Spiel:

18.15 Uhr: Anpfiff in Duisburg, Alexandra Popp führt den Anstoß aus.

7. Minute: Erste gefährliche Situation für das deutsche Team, ein Rückpass von Linksverteidigerin Felicitas Rauch misslingt, aber die Szene wird in der 7. Minute entschärft.

13. Minute: Erste halbwegs gefährliche Situation vor dem Tor der Schwedinnen. Rauchs Flanke findet aber keine Abnehmerin.

20. Minute: Die ersten 20 Minuten sind um. Die Schwedinnen setzten die deutsche Defensive, die sich zu Beginn etwas nervös zeigt, durch ihr hohes Pressing unter Druck. Das DFB-Team kommt in den letzten Minuten aber immer besser in Fahrt. Ein wirklich gefährliche Tormöglichkeit konnte sich die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg allerdings noch nicht herausspielen.

22. Minute: Der Ball zappelt erstmals im Netz, doch nicht nur Merle Frohms im Deutschen Tor kann aufatmen. Das Tor der Schwedinnen zählt nicht: Abseits.

30. Minute: Nach einer halben Stunde steht es immer noch 0:0 zwischen Deutschland und Schweden. Nach anfänglichem Abtasten hat die Partie deutlich mehr Fahrt aufgenommen.

Sehenswert: Sarah Däbritz‘ Schuss aus 17, Metern, geht nur Zentimeter am rechten Pfosten des schwedischen Tors vorbei (25. Minute). Und auf der anderen Seite ist es Angeldahls Freistoß aus großer Distanz, den die Schwedin direkt auf das Tor von Merle Frohms schießt. Der Ball flattert nur knapp über das Tor (27.).

