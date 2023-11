Live! Nagelsmann verzichtet gegen Österreich auf Kimmich

Wien. Das DFB-Team testet gegen Österreich und Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft überraschende Personalentscheidungen. Der Live-Ticker.

Julian Nagelsmann verzichtet im Länderspiel gegen Österreich in Wien (20.45 Uhr/ZDF) etwas überraschend auf seinen einstigen Münchner Lieblingsschüler Joshua Kimmich, der weder verletzt noch krank ist. Stattdessen spielt im defensiven Mittelfeld Leon Goretzka neben Kapitän Ilkay Gündogan.

Österreich gegen Deutschland: Das Länderspiel live im Ticker:

Österreich gegen Deutschland

Die Personalie ist eine von drei Veränderungen in der Startelf gegenüber dem enttäuschenden 2:3 gegen die Türkei in Berlin. Wie erwartet rückt Mats Hummels als Stabilisator anstelle von Benjamin Henrichs in die Abwehr, in der Kai Havertz wieder auf der linken Seite als Schienenspieler agieren soll. In der Offensive beginnt Serge Gnabry anstelle von Florian Wirtz.

Vor Torhüter Kevin Trapp verteidigen damit Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Hummels und Havertz. Vor Gündogan und Goretzka agieren Leroy Sane, Julian Brandt und Gnabry. Niclas Füllkrug soll wieder für Tore sorgen.

Österreich gegen Deutschland: Die Aufstellungen

DFB: Trapp - Tah, Rüdiger, Hummels, Havertz - Gündogan, Goretzka - Sane, Brandt, Gnabry - Füllkrug.

Österreich gegen Deutschland: Auf Augenhöhe

Im letzten Testspiel des Jahres 2023 begegnen sich die beiden Nachbarn auf Augenhöhe. „Es ist ein brisantes, spannendes Duell. Auf Vereinsebene würde man es als Derby bezeichnen“, sagte Rangnick, der erstmals in seiner Karriere als Trainer einer Nationalmannschaft auf sein Heimatland trifft.

Das Ticket für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland hat Rangnick mit seinem Team schon sicher: In einer starken Qualifikationsgruppe mit Belgien und Schweden sicherte sich Österreich souverän das EM-Ticket.

