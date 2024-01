Assan Ouédraogo verfolgt den Auftritt des FC Schalke 04 beim Hallenturnier in Gummersbach von der Tribüne aus.

Fussball Live! Der FC Schalke 04 beim Hallenturnier in Gummersbach

Gummersbach Beim schauinsland reisen Cup nimmt auch der FC Schalke 04 teil. Lukas Poldski tritt als Schirmherr auf. Die Partien im Live-Ticker.

Der schauinsland reisen Cup wird bereits seit einigen Jahren von Lukas Podolski in der Gummersbacher Schwalbe Arena organisiert. Dort spielt normalerweise der Handball-Bundesligist VfL Gummersbach. An diesem Sonntag sind jedoch 4.000 Zuschauer ins Oberbergische gekommen, um Hallenfußball zu sehen. Neben Poldis derzeitigem Klub Górnik Zabrze aus der polnischen Ekstraklasa und den Revierklubs FC Schalke 04 und Rot-Weiß Oberhausen nehmen mit dem SC Paderborn 07 und dem FC Gütersloh zwei weitere NRW-Vereine an dem Turnier teil. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld vom niedersächsischen Oberligisten Kickers Emden. Im Anschluss wird es ein Einlagenspiel zweier Promi-Teams geben, die von Schirmherr Lukas Podolski und dem Sänger Nico Santos angeführt werden.

Hier geht es zum Live-Ticker

Hier der Zeitplan des Turniers:

Minihelden-Cup

14:35 Uhr: Bonner SC - RSV Listertal

Gruppe A

15:05 Uhr: FC Gütersloh - SC Paderborn 07

15:55 Uhr: FC Gütersloh - Rot-Weiß Oberhausen

16:45 Uhr: SC Paderborn 07 - Rot-Weiß Oberhausen

Gruppe B

15:30 Uhr: FC Schalke 04 - Górnik Zabrze

16:20 Uhr: FC Schalke 04 - Kickers Emden

17:10 Uhr: Górnik Zabrze - Kickers Emden

K.O.-Runde

17:40 Uhr: 1. Halbfinale

18:05 Uhr: 2. Halbfinale

18:55 Uhr: Finale

Promi-Spiel

19:50 Uhr: Nico Santos & Friends - Poldi & Friends

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport