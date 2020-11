Live! BVB enttäuscht in Berlin und liegt zur Pause zurück

Berlin. Youssoufa Moukoko könnte heute zu seinem ersten Bundesligaspiel kommen. In Berlin sitzt er zunächst auf der Bank. Der BVB im Live-Ticker.

Beim Gastspiel in Berlin setzt Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre in der Offensive auf Jungstar Erling Haaland und Kapitän Marco Reus. Das Duo erhält gegen Hertha BSC den Vorzug vor Jadon Sancho, Thorgan Hazard und Giovanni Reyna.

Schon seit gestern stand zudem fest: Der gerade 16-jährige Youssoufa Moukoko steht erstmals im Kader des BVB. Sollte er der Stürmer einen Tag nach seinem 16. Geburtstag zum Einsatz kommen, wäre er der jüngste Spieler in der Geschichte der Bundesliga. Er würde Nuri Sahin ablösen.

In der Defensive setzen die Dortmunder womöglich auf eine Dreierkette aus Manuel Akanji, Mats Hummels und Emre Can, im defensiven Mittelfeld spielen Axel Witsel und Mahmoud Dahoud, auf den Flügeln Raphael Guerreiro und Thomas Meunier. Nicht im Aufgebot steht Leihgabe Reinier. Der brasilianische Spielmacher konnte sich in Dortmund bislang noch nicht in den Fokus spielen. Unter der Woche war er noch mit der U23-Nationalmannschaft der Selecao unterwegs. Mittelfeldmann Thomas Delaney fehlt verletzt (Schlag auf die Wade).

So spielt der BVB in Berlin

BVB: Bürki – Akanji, Hummels, Can – Guerreiro, Dahoud, Witsel, Meunier – Reus, Brandt – Haaland

Hertha BSC: Schwolow - Pekarik, Alderete, Boyata, Plattenhardt - Darida, Stark, Guendouzi - Lukebakio, Piatek, Matheus Cunha

