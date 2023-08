Live! BVB startet mit Nmecha, der VfL Bochum mit Bero

Felix Nmecha steht in der Startelf des BVB.

Bochum. Derby in der Bundesliga - der VfL Bochum empfängt den haushohen Favoriten Borussia Dortmund. Kann der VfL überraschen? Der Ticker.

Derbyzeit im ausverkauften Ruhrstadion: Der VfL Bochum spielt an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund. Die Rollen sind in dem Nachbarschaftsduell am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga klar verteilt. Bochum hofft als Außenseiter auf eine Überraschung gegen den Vizemeister. Vom BVB wird erwartet, dass er seiner Favoritenrolle gerecht wird.

VfL-Trainer Thomas Letsch hat eine Woche nach dem 0:5-Debakel beim VfB Stuttgart nur eine Änderung in seiner Startelf vorgenommen: Matus Bero, der beim Auftakt verletzt fehlte, gibt sein Bundesliga-Debüt, dafür sitzt Christopher Antwi-Adjei zunächst auf der Bank. Letsch setzt in der Abwehr erneut auf eine Dreierkette mit Erhan Masovic, Ivan Ordets und Bernardo. Auf den Außenbahnen spielen Ex-BVB-Profi Felix Passlack und Maximilian Wittek.

Hier geht es zum Live-Ticker der Partie VfL Bochum - Borussia Dortmund

Im Mittelfeld agieren Kapitän Anthony Losilla, Bero und Kevin Stöger. Im Angriff sollen Takuma Asano und Philipp Hofmann, der jüngst seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2026 verlängert hat, für Torgefahr sorgen. Stürmer Simon Zoller gehört etwas überraschend diesmal nicht zum VfL-Kader. Trainer Thomas Letsch hatte ihm am Freitag mitgeteilt, dass er nicht im Aufgebot stehen wird.

Lesen Sie auch: Alle News zum Revierderby zwischen Bochum und Dortmund im Liveblog

Beim BVB muss der ehemalige Kapitän Marco Reus auf die Bank, für ihn rückt Neuzugang Felix Nmecha in die Startelf. Interessant wird sein, wie sich der BVB im Zentrum anordnet. Kapitän Emre Can spielt auf der Sechs, neben ihm, etwas vorgerückt, Marcel Sabitzer. Julian Brandt darf vermutlich ins Zentrum, Nmecha kommt von außen – genauso wie Donyell Malen. Möglicherweise positionieren sich die Borussen aber auch anders.

Der angeschlagene Julian Ryerson ist nicht rechtzeitig fit geworden, für ihn beginnt Nationalspieler Marius Wolf auf der rechten Seite. Die Innenverteidigung bilden Mats Hummels und Nico Schlotterbeck. Ganz vorne startet Stürmer Sebastien Haller.

Die Startaufstellungen

Bochum: Riemann - Masovic, Ordets, Bernardo - Passlack, Losilla, Bero, Wittek - Stöger - Hofmann, Asano

Dortmund: Kobel - Wolf, Schlotterbeck, Hummels, Bensebaini - Can, Sabitzer - Malen, Brandt, Nmecha - Haller

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport