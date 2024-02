Verärgert und enttäuscht verließ BVB-Trainer Edin Terzic in Heidenheim den Platz. Freitag kommt der SC Freiburg.

Dortmund. In Heidenheim musste der BVB den ersten Rückschlag im Jahr 2024 hinnehmen. Freitag kommt der SC Freiburg nach Dortmund. PK heute im Live-Ticker.

Borussia Dortmund hatte seine Siegesserie am vergangenen Freitag nicht fortsetzen können. Beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim musste sich der BVB mit einem 0:0 begnügen. Es waren die ersten Punktverluste im Jahr 2024 und ein kleiner Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze. Trotz des zweiten Unentschiedens in dieser Spielzeit gegen Heidenheim belegt der BVB noch den vierten Platz. RB Leipzig sitzt den Dortmundern aber mit einem Punkt Rückstand im Nacken.

+++ BVB: Zukunft von Marco Reus? Tendenz zu Abschied +++

Am Freitagabend (20:30 Uhr, DAZN) geht es für die Schwarz-Gelben mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg weiter. Vor dem Duell mit dem Europa-League-Anwärter wird sich Edin Terzic zur Lage beim BVB äußern. Der Dortmunder Trainer sitzt heute ab 12:30 Uhr bei der BVB-PK auf dem Podium. Wir sind live dabei bei der Pressekonferenz und bieten in diesem Artikel einen Live-Ticker an.

BVB-PK mit Trainer Edin Terzic heute im Live-Ticker

Terzic ging nach dem Heidenheim mit seiner Mannschaft hart ins Gericht. „Für das, was wir uns vorgenommen haben, ist das zu wenig. Wir hätten mit einem Sieg den nächsten Schritt machen können und das ist uns nicht gelungen. Es war eher ein Schritt zur Seite“, sagte der 41-Jährige.

Der BVB-Trainer hofft, gegen Freiburg wieder mehr Spieler zur Verfügung zu haben. Die zahlreichen Ausfälle - unter anderem standen Winter-Neuzugang Jadon Sancho (muskuläre Probleme) und die erkrankten Marco Reus, Gregor Kobel und Julian Brandt nicht zur Verfügung - hatten laut Sportdirektor Sebastian Kehl einen Einfluss auf den Ausgang der Partie in Heidenheim. „Wenn man neun Leute ersetzen muss, dann ist das natürlich ein Aderlass“, sagte er. „Am Ende kann man das nicht kompensieren, das schafft keine Mannschaft. Trotzdem ist das nicht der alleinige Grund dafür, dass wir hier unentschieden spielen.“

Nach aktuellem Stand sieht es aber so aus, als können die vier BVB-Stars gegen den SC Freiburg wieder dabei sein.

