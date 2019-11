Der EM-Pokal steht bei einer Pressekonferenz von UEFA-Spitzenfunktionären in einem Hotel in Bukarest auf dem Podium.

Bukarest. Bei der Auslosung für die EM 2020 erfährt Bundestrainer Löw am Samstag (18.00 Uhr) zunächst nur zwei der drei Vorrundengegner. Der Live-Ticker.

EM-Hammer! DFB-Team trifft auf Frankreich und Portugal

Die DFB-Elf ist bei der Zeremonie im Romexpo Messezentrum von Bukarest im Topf 1 der sechs besten Teams der Qualifikationsrunde gesetzt.

Als vermeintlich stärkste Kontrahenten drohen Deutschland für die Gruppe F Weltmeister Frankreich aus Topf zwei und Europameister Portugal aus Top drei. Für den deutschen Gegner aus Topf vier gibt es bis nach den Playoff-Spielen Ende März noch sieben Optionen.

Diverse Konstellationen in anderen Gruppen sind aufgrund der umstrittenen EM-Regularien schon vor der Auslosung fix. So werden Russland, Dänemark und Belgien sicher in der Gruppe B sein. Holland und die Ukraine spielen in der Gruppe C.

Die EM findet vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 in zwölf Ländern statt. Halbfinals und Endspiel steigen im Londoner Wembley Stadion. Jeder der qualifizierten Gastgeber darf mindestens zwei Gruppenspiele in seinem Heimatland bestreiten. Löw wird sogar alle drei Gruppenspiele mit der Nationalmannschaft in München spielen können.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Türkei Dänemark Niederlande England Spanien Italien Ukraine Kroatien Schweden Portugal Belgien Österreich Tschechien Polen Frankreich Schweiz Russland Deutschland

Hier geht es zu unserem Live-Ticker:

18:49 Uhr: Wow, was für eine Gruppe! Das DFB-Team trifft auf Europameister Portugal und Weltmeister Frankreich. Wo ist das Losglück hin?

18:46 Uhr: Tschechien spielt in London und Glasgow. Gegner: England und Kroatien.

18:44 Uhr: Die Türkei bestreitet in Rom gegen Italien das Eröffnungsspiel. Mit dabei: Ozan Kabak von Schalke 04.

18:43 Uhr: Was für ein Los! Jetzt werden die Teams aus Topf drei zugelost. Und nun lost Philipp Lahm.

18:42 Uhr: Am 16. Juni in München trifft Deutschland im ersten EM-Spiel auf Weltmeister Frankreich!!!

18:41 Uhr: Interessantes Spiel: Vize-Weltmeister Kroatien trifft in Wembley auf England.

18:40 Uhr: Russland gegen Belgien in Gruppe B - auch das war bekannt. Man, man, man, ist diese Auslosung zunächst eine Farce. Aber gut, gleich gibt's wirklich sowas wie Spannung.

18:39 Uhr: Die Niederlande sind in Gruppe C - bei Spielort Amsterdam logisch. War also auch bekannt.

18:38 Uhr: Jetzt zieht Oranje-Legende Ruud Gullit die Lose. Die Schweiz trifft auf Italien.

18:37 Uhr: Alle Lose aus Topf eins sind gezogen. Keine Überraschungen, war alles vorher bekannt. Jetzt wird es spannend.

18:36 Uhr: Totti zieht Italien - "sein" Land, das die Eröffnungspartie bestreiten wird.

18:34 Uhr: Deutschland wurde an Position F4 gewählt. Gruppe F: war klar. Spielort München: war klar. F4: ja gut, das ist neu.

18.33 Uhr: Das zweite Los, das gezogen wird, ist Spanien. Die Übersicht - wer, wann, wo - finden Sie oben in der Tabelle!

18:31 Uhr: Los geht's; endlich. Francesco Totti zieht als erstes Los... die... Ukraine!

18:25 Uhr: Die UEFA hat für die Auslosung der Gruppen bei der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr auch Philipp Lahm eingeladen. Der frühere Kapitän der Nationalmannschaft ist als Teil einer „Elf der Legenden“ bei der Zeremonie dabei. Eben hat Lahm die Bühne betreten.

18:24 Uhr: Titelverteidiger ist bekanntlich Portugal. Das Ronaldo-Team bezwang 2016 im Finale Gastgeber Frankreich mit 1:0.

18:10 Uhr: Aktuell ist noch das Showprogramm zu sehen. Wen es interessiert: DJ Martin Garrix wird für den offiziellen EM-Song verantwortlich sein.

18:04 Uhr: In Topf 1 sind neben Deutschland noch Italien, Belgien, England, Spanien und die Ukraine vertreten. Topf 2 besteht aus Frankreich, Kroatien, Polen, Russland, den Niederlanden und der Schweiz. In Topf 3 sind Portugal, Dänemark, Österreich, Schweden, Tschechien und die Türkei. Topf 4 bilden Wales, Finnland und die vier Sieger der Play-offs.

18:03 Uhr: Es werden sechs Vierergruppen ausgelost, wobei die Teams in vier Lostöpfen auf der Grundlage der Leistungen in der Qualifikation eingeteilt sind. Doch weil die Gastgeberländer der paneuropäischen EM in der Vorrunde automatisch Heimrecht haben und einige Duelle aus politischen Gründen (zum Beispiel Russland gegen die Ukraine) untersagt sind, stehen einige Paarungen schon vor der Auslosung fest. Russland, Belgien und Dänemark werden zum Beispiel in der EM-Gruppe B spielen.

18:02 Uhr: 20 Nationen haben ihr EM-Ticket gebucht. Neben Deutschland sind das Portugal, Frankreich, Belgien, Italien, Russland, Polen, Ukraine, Spanien, England, Tschechien, Türkei, Finnland, Schweden, Österreich, Kroatien, Schweiz, Dänemark, die Niederlande und Wales. Die übrigen vier EM-Teilnehmer werden in den Play-offs der Nations League Ende März 2020 ermittelt.

17:57 Uhr: Bundestrainer Joachim Löw ist vor wenigen Minuten in Bukarest angekommen. Erwischt die deutsche Mannschaft einen Kracher wie Frankreich, Portugal oder Kroatien?

17:56 Uhr: Da im März noch die Playoffs ausgetragen werden, werden die Gruppen heute nicht wie bei früheren Terminen schon bei der Auslosung komplett sein.

17:52 Uhr: Die Spannung steigt: In wenigen Minuten wird in Bukarest endlich ausgelost.