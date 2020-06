Live! 1:0! Gladbach legt im Kampf um Champions League vor

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach kann beim Saisonfinale gegen Hertha BSC die Königsklasse erreichen. Das Spiel im Live-Ticker.

Borussia Mönchengladbach hat den großen Wurf in der eigenen Hand: Die Mannschaft von Trainer Marco Rose kann am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Saisonfinale gegen Hertha BSC in die Champions League einziehen. Gladbach liegt als Tabellenvierter zwei Punkte und neun Tore vor dem Konkurrenten Bayer Leverkusen, der gegen den FSV Mainz 05 spielt. Die Borussia befindet sich am letzten Spieltag dieser Bundesliga-Saison in einer sehr aussichtsreichen Position.

Gladbach-Trainer Wagner ändert wenig

In der Gladbacher Startelf gibt es im Vergleich zum Spiel der Vorwoche beim SC Paderborn (3:1) nur eine Änderung: Innenverteidiger Nico Elvedi, der das Duell mit den Ostwestfalen wegen einer Gelbsperre verpasste, ist für Tony Jantschke in die Anfangsformation zurückgekehrt. Elvedi bildet zusammen mit Matthias Ginter das Duo in der Abwehrzentrale. Auf der rechten Seite in der Viererkette spielt wie gewohnt Stefan Lainer, auf der linken Ramy Bensebaini.

Die Positionen im defensiven Mittelfeld besetzen Christoph Kramer und Florian Neuhaus. Auf dem rechten Flügel kommt Patrick Herrmann zum Einsatz, auf dem linken Jonas Hofmann. Kapitän Lars Stindl, der in Paderborn zwei Tore erzielte, soll auf der zentralen Offensivsposition hinter Stürmer Breel Embolo wieder die Fäden ziehen. Alassane Pléa fehlte zuletzt wegen Adduktorenproblemen. Der Angreifer sitzt nun wieder auf der Bank.

Die Berliner − mit 41 Punkten auf Platz zehn − gewannen zuletzt 2:0 gegen Leverkusen. Rose sagte, er erwarte im Borussia-Park „einen Gegner, der sich wehren wird. Wir brauchen eine sehr gute Leistung.“ Gladbach hält aber alle Trümpfe in der Hand, um das große Ziel zu erreichen.

So spielt Gladbach gegen Hertha BSC:

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Stindl - Herrmann, Embolo, Hofmann

