Littler siegt weiter - Neuauflage des Darts-WM-Finals wartet

Den Bosch Luke Littler ist gut drei Wochen nach seinem sensationellen Einzug ins WM-Endspiel weiter nicht zu stoppen. Bei der World Series of Darts kommt es nun zu einer brisanten Revanche.

Darts-Supertalent Luke Littler ist auf der World Series weiter erfolgreich. Eine Woche nach seinem Titel in Bahrain meisterte der 17-Jährige auch in Den Bosch die erste Hürde und darf nun in einer Neuauflage des WM-Endspiels erneut gegen Weltmeister Luke Humphries antreten. Sein Auftaktmatch hatte Littler mit 6:2 gegen den Niederländer Dirk van Duijvenbode gewonnen.

„Ich bin einfach glücklich, mein erstes Spiel gewonnen zu haben. Im Training hat nichts so richtig funktioniert, aber jetzt habe ich gut gespielt. Ich bin froh über den Sieg und kann es nicht erwarten, wieder zu spielen“, sagte Littler, der bei der WM 2024 sensationell ins Finale eingezogen war und dort mit 4:7 gegen Humphries verlor. In Den Bosch wird das Duell nun erneut ausgespielt.

Nicht alle Favoriten spielten so souverän wie Littler. Der Schotte Peter Wright (2:6 gegen Kevin Doets) und Ex-Weltmeister Michael Smith aus England (3:6 gegen Gian van Veen) sind bereits ausgeschieden. Der Turniersieger wird am Samstagabend ausgespielt.