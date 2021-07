Lewis Hamilton nach Verstappen-Crash rassistisch beleidigt

Silverstone Im Formel-1-Rennen sind Lewis Hamilton und Max Verstappen kollidiert. Anschließend ist Hamilton rassistisch beleidigt worden.

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist nach dem umstrittenen Zweikampf mit Max Verstappen in Silverstone Opfer rassistischer Beleidigungen im Internet geworden. „Während und nach“ dem Rennen habe es diese in den sozialen Medien vielfach gegeben, teilten die Formel 1, der Weltverband FIA und das Mercedes-Team am Montagmorgen in einem gemeinsamen Statement mit.

„Wir verurteilen dieses Verhalten in stärkster Art und Weise“, hieß es weiter, „diese Leute haben keinen Platz in unserem Sport, und wir drängen darauf, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.“

Die Formel 1, die FIA, Fahrer und Teams „arbeiten für einen diversen und inklusiven Sport. Auf solche inakzeptablen Vorfälle von Internet-Beleidigungen muss hingewiesen werden, sie müssen bekämpft und besiegt werden.“

Formel 1: Hamilton und Verstappen kollidierten schon in der ersten Runde

Hamilton und Verstappen waren schon in der ersten Runde des Grand Prix in Silverstone kollidiert. Verstappen schied nach einem heftigen Unfall aus und musste wegen Schwindelgefühlen im Krankenhaus untersucht werden. Hamilton gewann das Rennen und rückte im WM-Klassement wieder bis auf acht Punkte an Verstappen heran.

Red Bull warf Lewis Hamilton mehrfach Fahrlässigkeit vor und forderte sogar eine Sperre in der Formel 1, derart eindeutig war die Situation allerdings nicht. Die Stewards belegten den Engländer mit einer Zehn-Sekunden-Strafe. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport