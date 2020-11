Wer im Lexikon nach einer Definition für Dominanz sucht, wird auch bei H wie Hamilton fündig. Und wer mehr zum Begriff Idol wissen möchte, kann bei L wie Lewis nachschlagen.

Lewis Hamilton, siebenmaliger Weltmeister in der Formel 1 – wie der große Michael Schumacher. Für die Königsklasse aber ist der Brite viel mehr als bloß ein Champion. Der 35-Jährige ist längst eine eigene Marke, wichtig, um Fans aus einer jungen und bunten Zielgruppe zu gewinnen. Eine eigene Mode-Linie hier, ein wenig Umweltschutz da. Klick – lächeln für das nächste Foto mit einem Musik-Star. Da war oft durchaus eine Prise Selbstdarstellung zu viel dabei.

Die Formel 1 ist abhängig vom einzigen Fahrer von Weltstar-Format

Während der Black-Lives-Matter-Proteste aber ist Hamilton laut geworden, hat immer wieder auf Rassismus aufmerksam gemacht. Dies ausgerechnet in der sehr weißen Formel 1, die gerne ein Auge bei Menschenrechtsverletzungen zudrückt, wenn gewisse Veranstalter genug Geld überweisen.

Hamiltons Engagement ist bemerkenswert. Die Formel 1 ließ ihren Ausnahme-Piloten nicht nur gewähren, sondern unterstützte ihn in der Sache. Das zeigt: Sie ist abhängig vom einzigen Fahrer von Weltstar-Format.

Langeweile ist nicht gut für das Premiumprodukt des Motorsports

Wenn der beste Rennfahrer seiner Generation im besten Auto sitzt, dann kommt halt so etwas wie die Saison 2020 dabei heraus: neun Siege in bislang 13 Grand Prix, fast 100 Punkte Vorsprung auf den WM-Zweiten. Wie der Brite im Mercedes das Fahrerfeld am Helm um die Strecke führt, ist beeindruckend und verdient höchste Anerkennung. Auf der anderen Seite auch stinklangweilig. Das wiederum ist gar nicht gut für das Premiumprodukt.

Bis auf Nico Rosberg 2016 konnte keiner seiner Teamkollegen Hamilton gefährlich werden. Valtteri Bottas, sein aktueller, ist bloß Statist. Der größte Konkurrent, Ferrari, kämpft mehr mit sich selbst. Und für die kommende Saison bleibt das Kräfteverhältnis ähnlich deutlich, weil die Autos im Kern nicht verändert werden dürfen.

8, wie WM-Titel von Lewis Hamilton. Dieser Lexikon-Eintrag verhieße Ende 2021 nichts Gutes.