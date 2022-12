Lea Wagner: Eine der größten Entdeckungen der WM 2022

Essen. Lea Wagner (28) hat ihre erste Fußball-WM als ARD-Reporterin absolviert. Die Tochter von Trainer David Wagner wusste zu überzeugen.

Was haben Jamal Musiala und Youssoufa Moukoko mit Lea Wagner gemein? Für die jungen deutschen Nationalspieler war diese WM die erste, genauso wie für die Reporterin der ARD. Zumindest für die 28-Jährige war es eine gelungene. Sogar eine richtig gute. Ohne Übertreibung: Lea Wagner ist eine der größten Entdeckungen des Turniers.

Souverän und unaufgeregt füllte sie ihre Rolle als Nationalmannschafts-Reporterin aus, saß im Teamhotel Hansi Flick, Manuel Neuer und Oliver Bierhoff bei Interviews gegenüber. Selbst Thomas Müller widersprach sie mehrfach, als der nach der Auftaktniederlage gegen Japan von einer 90-minütigen Dominanz sprach. Sie mag „schön wie ein italienisches Fernsehsternchen, persönlich von Berlusconi ausgesucht“ sein, wie die Süddeutsche Zeitung jüngst schrieb. Aber Ahnung vom Fußball hat Lea Wagner auch, und nicht zu wenig davon. Was kaum verwundert, ist ihr Vater doch David Wagner, unter anderem Ex-Trainer von Schalke 04, der U23 von Borussia Dortmund und Englands Huddersfield Town.

Schauspiel-Karriere statt Sportjournalismus

Ein Job als Fußballprofi und Trainer hat allerdings seine Tücken: Wegen der vielen Vereinswechsel des Vaters zog auch Lea Wagner in ihrer Jugend häufig um, Wohnort und Freundeskreis wechselten ständig. Aus Ablehnung gegen ein solches Leben wollte sie deshalb Schauspielerin werden. Doch die WM 2006 änderte ihre Sicht. „Ich war mit meiner gesamten Familie im Stadion. Das Spiel selbst habe ich gar nicht richtig begriffen, aber ich erinnere mich, dass es die totale Party war, eine gemeinsame, ausgelassene Feier“, verriet die Reporterin einst dem Stuttgarter Stadtmagazin.

Eines hat Lea Wagner mit Musiala und Moukoko dann allerdings nicht mehr gemein: Die deutschen Fußballer sind längst wieder in der Heimat, Lea Wagner aber bleibt noch bis zum 11. Dezember in Doha und berichtet vom WM-Geschehen. Auch im Anschluss bleibt sie dem sportliebenden Zuschauer erhalten: Raus aus dem Wüstensand, rein in den Schnee. Bald berichtet sie in der ARD wieder regelmäßig von der Skisprungschanze. Da sind dann auch deutsche Erfolge wieder wahrscheinlicher.

