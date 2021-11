Kontakt zu Corona-Verdachtsperson: Kimmich droht Quarantäne

München. Die Nichtimpfung von Joshua Kimmich hat für den FC Bayern München weitere Folgen. Dem Nationalspieler droht erneut eine Quarantäne.

Bayern-Profi Joshua Kimmich droht für das Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg wegen des Kontakts zu einer Corona-Verdachtsperson auszufallen. Das teilte Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in München mit. Der Nationalspieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters habe am Donnerstag nicht trainiert, was Nagelsmann als „reine Vorsichtsmaßnahme“ bezeichnete. Man warte nun auf das Ergebnis des PCR-Tests. Kimmich hatte Ende Oktober mitgeteilt, dass er sich bislang nicht gegen das Coronavirus habe impfen lassen.

Zuletzt war dessen Bayern-Kollege Niklas Süle positiv getestet worden. Der Verteidiger musste sich ebenso wie die Kontaktpersonen Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Eric Maxim Choupo-Moting in Quarantäne begeben.

