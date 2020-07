Beachvolleyball Kira Walkenhorst: "Herausfinden, was mein Körper hergibt"

Hamburg. Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst fühlt sich fit wie lange nicht.

"Ich kann alles machen und spüre dabei nichts. Ich weiß nicht, wann ich das zum letzten Mal von mir sagen konnte", sagte die 29 Jahre alte Sportlerin in einem Interview des "Hamburger Abendblatt". Eigentlich hatte sie ihre Karriere im Januar 2019 beendet. Nun will sie erneut durchstarten und sucht dafür via Internet eine Partnerin.

Ob sie mit Laura Ludwig, mit der sie 2016 Olympiasiegerin wurde, erneut ein Duo bilden könnte, ließ die dreifache Mutter offen. "Zunächst möchte ich herausfinden, was mein Körper hergibt, ob er sich noch mal an die hohen Belastungen gewöhnen kann. Erst danach werde ich Gespräche führen", sagte sie. Ludwig bildet inzwischen ein Duo mit Margareta Kozuch und bereitet sich mit ihr auf die Olympischen Spiele 2021 vor.

Vom Leistungssport hatte sie sich verabschiedet, weil sie keine Ärzte mehr aufsuchen wollte, sagte Walkenhorst, die für TuSA 06 Düsseldorf startet, aber weiterhin in Hamburg lebt und trainiert. Ein Heilpraktiker habe die Ursachen für ihre zahlreichen Verletzungen gefunden. "Bei mir konnte er zum Beispiel sehen, dass mit dem Darm etwas nicht stimmt und dass mein Immunsystem noch immer mit dem Pfeifferschen Drüsenfieber zu tun hatte, an dem ich 2014 erkrankt war", schilderte sie. "Das hat meinen ganzen Körper anfällig gemacht, auch die Gelenke, und ist die Erklärung für meine unzähligen Verletzungen."

© dpa-infocom, dpa:200716-99-814588/2