Essen. RB-Trainer Julian Nagelsmann hat nach der schwachen Vorstellung in Frankfurt eine Standpauke gehalten. Es fehlte Engagement im Training.

Julian Nagelsmann: Wir sind nicht auf dem Niveau des BVB

Die Spitze der Fußball-Bundesliga ist am Samstag noch näher zusammengerückt. Tabellenführer RB Leipzig hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf den FC Bayern, der den FC Schalke 04 mit 5:0 vom Platz fegte. Wiederum einen Zähler dahinter liegt Borussia Mönchengladbach (3:1 gegen Mainz 05). Bereits am Freitagabend verkürzte Borussia Dortmund mit dem 5:1 gegen den 1. FC Köln den Rückstand auf die Sachsen.

RB-Trainer Julian Nagelsmann war nach der 0:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt dementsprechend sauer. Er war seiner Elf mangelnden Einsatz im Training und fehlende Gier vor. „Es ist die Frage: Wollen wir das Gipfelkreuz erreichen oder bleiben wir kurz darunter stehen und genießen die schöne Aussicht“, sagte der 32-Jährige am Samstagabend während der Pressekonferenz.

Nagelsmann: Mir geht’s um die letzten paar Prozentpunkte

Sein Team hatte nach neun ungeschlagenen Partien erstmals wieder verloren, ist aber weiter Tabellenführer. Nagelsmann kritisierte seine Mannschaft hart. „Wir hatten am Mittwoch kein gutes Elf gegen Elf, mit sehr wenig Engagement und Elan. Es ist nicht so einfach auf dem Platz, wenn man im Training nicht an die Grenze geht“, erklärte er. „Mir geht’s einfach um die paar letzten Prozentpunkte. Da muss man hin und wieder die Finger in die Wunde legen.“

Mit den Toren von Almamy Touré (48. Minute) und Filip Kostic (90.+4) brachten die Hessen den Sachsen die dritte Saisonniederlage bei. Die Leipziger müssen ihre Titelreife nun gegen Borussia Mönchengladbach und beim Gipfel in zwei Wochen beim FC Bayern beweisen. „Wir sind nicht auf einem Niveau mit Bayern oder Dortmund. Deshalb müssen wir jede Trainingsminute besser nutzen als Bayern oder Dortmund, um näher heranzukommen“, sagte Nagelsmann.

Wiedergutmachung können die Leipziger am kommenden Samstag betreiben. Im Spitzenspiel geht es gegen Borussia Mönchengladbach. (mit dpa)