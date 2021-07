Italiens Trainer Mancini: Das Oberhaupt der schönen Jungs

Gibt die Richtung vor: Italiens Trainer Roberto Mancini beim Abschlusstraining in München am Donnerstagabend.

Florenz Die Italiener spielen so attraktiv wie selten zuvor. Verantwortlich dafür ist Roberto Mancini. Der Trainer hat den EM-Titel im Visier.

Beii dieser EM passieren ja so einige ungewöhnliche Dinge. Ein englischer Sieg in der K.o.-Runde gegen Deutschland, ein Viertelfinaleinzug der Schweiz, eine nie gesehene Flut von Eigentoren, und so weiter. Als historisches Novum konnte außerdem die Frage gelten, die Roberto Mancini dieser Tage gestellt wurde. „Ist Italien die schönste Mannschaft des Turniers?“ Die mit dem attraktivsten Fußball also?