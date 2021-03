Hamburg. Der Ironman Hamburg wird wegen der andauernden Corona-Pandemie verschoben.

Die Veranstalter teilten mit, dass das Rennen über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen am 29. August statt wie geplant am 6. Juni gestartet wird. Im vergangenen Jahr war der Triathlon wegen der Corona-Krise erst verschoben und dann ganz abgesagt worden. Das Rennen wurde erstmals 2017 in der Hansestadt gestartet.

© dpa-infocom, dpa:210330-99-32687/2