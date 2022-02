Im Video: Das BVB-Schützenfest gegen Mönchengladbach

Dortmund. Ein halbes Dutzend Tore schenkte Borussia Dortmund am Sonntag Borussia Mönchengladbach ein. Die Highlights des 6:0-Sieges im Video.

Was war das für ein Debakel, das Borussia Mönchengladbach da am Sonntagabend bei Borussia Dortmund kassierte. 0:6 hieß es am Ende aus der Sicht der Gladbacher, Dortmund spielte sich vor allem im zweiten Durchgang in einen echten Rausch. Marco Reus (26.), Donyell Malen (32.), Marius Wolf (70.), Youssoufa Moukoko (74.), wieder Reus (82.) und Emre Can (90.) erzielten die Treffer zum Kantersieg. Balsam für die Seele der BVB-Profis, -Verantwortlichen und -Fans, nachdem es am Donnerstag die böse 2:4-Pleite in der Europa League gegen die Glasgow Rangers setzte.

Die Video-Highlights der Partie können Sie sich hier noch einmal ansehen.

Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach

