Im Elfmeterschießen ins Halbfinale: Australiens WM-Traum lebt

Birsbane. Australien steht im Halbfinale der Fußball-WM der Frauen. Der Co-Gastgeber besiegte in einem dramatischen Elfmeterschießen Frankreich.

Der Traum vom WM-Titel im eigenen Land lebt: Die Fußballerinnen aus Australien sind im eigenen Land zum ersten Mal überhaupt in ein WM-Halbfinale eingezogen. Das Team um Superstar Sam Kerr bezwang Frankreich in Brisbane im Elfmeterschießen mit 7:6. Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden.

Mackenzie Arnold avancierte dabei zur dramatischen Heldin. Erst hielt die Torfrau gleich den erste Elfmeter von Selma Bacha, nach dem Pfostenschuss von Eve Perisset vergab Arnold selbst die Entscheidung und traf ebenfalls den Pfosten. Dann hielt sie gegen Kenza Dali, verließ jedoch die Linie mit beiden Füßen, doch auch die Wiederholung hatte Arnold.

Mit dem 20. Schuss zieht Australien ins WM-Halbfinale ein

Clare Hunt vergab abermals die Entscheidung gegen die extra für das Elfmeterschießen eingewechselte Torhüterin Solene Durand. Aber auch Frankreichs Vicki Becho zeigte nerven und traf den Pfosten, Cortnee Vine ließ Australien mit dem Treffer beim insgesamt 20. Elfmeter jubeln.

Frankreich machte über weite Strecken der ersten Halbzeit das Spiel, Kadidiatou Diani (8.) vergab nach einem Fehler von Alanna Kennedy die beste Möglichkeit. Trotz der Unterlegenheit hatten die Gastgeberin die mit Abstand größte Chance: Mary Fowler (41.) schoss aus sieben Metern, Elisa De Almeida klärte gerade noch für die geschlagene Pauline Peyraud-Magnin im Tor.

Im zweiten Durchgang zeigten sich die Matildas von Beginn an stark verbessert. Wie schon im Achtelfinale gegen Dänemark wurde Sam Kerr in der zweiten Hälfte unter dem Jubel der 49.461 Zuschauer eingewechselt, diesmal bereits in der 55. Minute. Gleich mit ihrer ersten Ballaktion leitete sie eine Chance von Hayley Raso ein, ihren Distanzschuss parierte Peyraud-Magnin.

Australien und Frankreich torlos nach 120 Minuten

Wenig später zog wieder die starke Fowler ab, Peyraud-Magnin parierte gegen die inzwischen drückend überlegenen Gastgeberinnen. Die Französinnen befreiten sich in der Folge zunehmend, ohne jedoch selbst gefährlich zu werden. Die Partie ging somit torlos in die Verlängerung.

Auch in der Extrazeit hatten die Australierinnen zunächst Vorteile, die beste Gelegenheit vergaben jedoch Les Bleues durch einen Schuss der eingewechselten Becho (107.).

