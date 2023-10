Hummels über DFB-Comeback: "Wahnsinnige Bestätigung"

Dortmund. BVB-Profi Mats Hummels äußert sich in einer Video-Botschaft zu seiner Rückkehr in den Kreis der Nationalspieler.

Routinier Mats Hummels vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat sich in einer Videobotschaft glücklich über seine Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft gezeigt. "Es ist eine wahnsinnige und richtig schöne Bestätigung für das, was ich auf dem Platz mache und dafür, dass das auf dem Platz noch so funktioniert", sagte der 34-Jährige bei Instagram.

Bundestrainer Nagelsmann lobt Hummels' sehr große Erfahrung

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den Weltmeister von 2014 am Freitag erstmals nach zwei Jahren wieder für das DFB-Team nominiert. Nagelsmann lobte die "sehr große Erfahrung" des BVB-Innenverteidigers, der "die anderen Jungs mit führen" soll.

Hummels bedankte sich für die Nachrichten seiner Fans, er sei froh, "wieder beim Team zu sein" und darüber "wie viele Leute sich da ehrlich und authentisch für mich freuen". (sid)

