Hertha BSC feuert Pal Dardai, Tayfun Korkut übernimmt

Berlin. Bundesligist Hertha BSC hat seinen Trainer Pal Dardai beurlaubt. Das gab der Verein am Montag bekannt. Ein Nachfolger ist gefunden.

Fußball-Bundesligist Hertha BSC zieht die Reißleine und feuert seinen Trainer Pal Dardai. "Nach eingehender Analyse der aktuellen Situation" habe sich die Vereinsführung entschieden, Dardai "mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Trainer der Lizenzmannschaft freizustellen". Das gab die Hertha am Montagmorgen bekannt. Ebenso werden Andreas 'Zecke' Neuendorf und Admir Hamzagić von ihren Aufgaben entbunden.

Tayfun Korkut übernimmt für Dardai bei Hertha BSC

Ein neuer Cheftrainer ist bereits gefunden. Tayfun Korkut übernimmt das Amt in der Hauptstadt. Dem 47-Jährigen wird Ilja Aračić als Co-Trainer zur Seite stehen. „Wir möchten uns bei Pál Dárdai ausdrücklich für seine Arbeit bedanken. Er hat die Mannschaft in der vergangenen Saison in einer schwierigen Situation übernommen und unter herausfordernden Umständen in der Klasse gehalten", wird Sportchef Fredi Bobic zitiert.

Korkut übernimmt seinen ersten Trainerjob seit Oktober 2018. Damals wurde er beim VfB Stuttgart nach rund neun Monaten entlassen. Zuvor war Korkut bei Bayer Leverkusen, dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 als Trainer tätig. „Mit Tayfun Korkut möchten wir der Mannschaft neue Impulse geben, er hat in der Vergangenheit schon unter Beweis gestellt, dass er ein Team nicht nur stabilisieren, sondern auch mit seiner akribischen Arbeit & Idee vom Fußball weiterentwickeln kann“, beton Bobic.

Hertha BSC: Fünf Trainerentlassungen in zweieinhalb Jahren

Hertha BSC verschliss in den vergangenen knapp zweieinhalb Jahren in Ante Covic, Jürgen Klinsmann, Alexander Nouri, Bruno Labbadia und Dardai gleich fünf Trainer. Dardai hatte den Posten erst im Januar vergangenen Jahres zum zweiten Mal nach der Zeit von Februar 2015 bis Mitte 2019 übernommen. Nach dem gesicherten Ligaverbleib waren die Berliner ganz schlecht in die neue Saison gestartet. Öffentliche Statements von Dardai wurden von Bobic kritisiert. Die Führung stand wohl schon länger nicht mehr vorbehaltlos hinter dem Coach.(fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport