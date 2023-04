Nationalspieler Semper wechselt von Flensburg nach Leipzig

Kehrt zurück: Flensburgs Franz Semper schließt sich seinem ehemaligen Arbeitgeber SC DHfK Leipzig an.

Der 25 Jahre alte Rückraumspieler löste seinen bis Sommer 2024 laufenden Vertrag beim Bundesliga-Kontrahenten SG Flensburg-Handewitt auf und erhält in der Messestadt einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2026, teilten die Leipziger mit.

„Meine Zeit in Flensburg war leider sehr von Verletzungen geprägt, die mich im Konkurrenzkampf auf meiner Position zurückgeworfen haben. Zuletzt habe ich nur noch wenig Spielzeit bekommen und die SG hat sich mit weiteren Verpflichtungen für die Zukunft gerüstet. Deshalb glaube ich, dass es die bestmögliche Entscheidung für meine weitere Karriere ist, bereits in diesem Sommer nach Leipzig zurückzukehren“, sagte Linkshänder Semper, der in Flensburg auf 67 Einsätze (138 Tore) kam.

Mit 17 im Profikader

Das Leipziger Eigengewächs schaffte schon mit 17 Jahren den Sprung in den Profi-Kader und reifte zum Nationalspieler. 2020 wechselte er dann nach Flensburg, um sich in der Champions League mit den besten Spielern der Welt zu messen.

„Jetzt, drei Jahre später, sehe ich die Chance, auch mit Leipzig den Sprung nach Europa zu schaffen, greifbarer denn je. Ich möchte dabei helfen, dieses Ziel in den nächsten Jahren zu erreichen“, sagte Semper.