Nationalspieler Michalczik fällt wegen Augenverletzung aus

Neuss. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft tritt die Reise zum EM-Qualifikationsspiel in Österreich ohne Rückraumspieler Marian Michalczik an.

Der 23 Jahre alte Bundesliga-Profi der Füchse Berlin fällt für das Spiel am Dreikönigstag (13.45 Uhr/ZDF) wegen einer Augenverletzung aus, wie der Deutsche Handballbund (DHB) vor dem Flug nach Graz mitteilte. Nach der im Training erlittenen Verletzung soll Michalczik aber voraussichtlich wieder ins Training einsteigen können. Bundestrainer Alfred Gislason nimmt daher nur 19 Spieler mit nach Österreich. Welche 16 Akteure zum Einsatz kommen werden, wird am Mittwochmorgen festgelegt.

Die DHB-Auswahl bereitet sich derzeit in Neuss auf die WM vom 13. bis 31. Januar in Ägypten vor. Vor der Reise nach Kairo bestreitet sie am 6. und 10. Januar noch die EM-Qualifikationsspiele gegen Österreich.

© dpa-infocom, dpa:210105-99-904735/2