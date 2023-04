Handball Leichtes Los für DHB-Frauen in der EM-Qualifikation

Zürich Deutschlands Handballerinnen stehen in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 keine hohen Hürden im Weg.

Die DHB-Auswahl trifft in der Gruppe 2 auf die Slowakei, die Ukraine und Israel. Das ergab die Auslosung in Zürich. Die EM-Endrunde findet vom 28. November bis 15. Dezember 2024 in Österreich, Ungarn und der Schweiz statt. Spielorte sind Basel, Debrecen, Innsbruck und Wien.

Die jeweils zwei besten Teams der acht Gruppen sowie die vier besten Gruppendritten lösen das EM-Ticket. Die sechs Qualifikationsspiele werden an drei Doppelspieltagen ausgetragen. Los geht es Mitte Oktober dieses Jahres. Weitere Termine sind der 28./29. Februar, 2./3. März, 3./4. April und 7. April kommenden Jahres.

Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch geht als klarer Favorit in die Duelle mit den höchstens zweitklassigen Rivalen.