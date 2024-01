Hanning über EM-Ziel: Halbfinale muss Anspruch sein

Bob Hanning glaubt an den Halbfinaleinzug des DHB-Teams bei der EM.

Berlin Bob Hanning gefällt der deutsche Kader für die Handball-EM. Der Mix aus jungen Wilden und „alten Haudegen“ passt. Zur deutschen Vorrundengruppe hat Hanning eine klare Meinung.

Bob Hanning traut Deutschlands Handballern das Halbfinale bei der Heim-Europameisterschaft zu. „Der Kader gibt das her. Wenn wir als deutsche Nationalmannschaft nicht das Halbfinale anstreben, dann machen wir irgendwas verkehrt. Das muss unser Anspruch sein“, sagte der frühere Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB) der Deutschen Presse-Agentur.

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason trifft in der Vorrunde auf die Schweiz, Außenseiter Nordmazedonien und Rekord-Weltmeister Frankreich. „Erst kommt das richtungsweisende Spiel gegen die Schweiz, dann die Pflichtaufgabe und dann die Kür gegen die Franzosen, die auch nicht mehr so stark sind wie früher“, befand Hanning und meinte: „Wenn wir vor dieser Gruppe Angst hätten, dann läuft was falsch“.

Nach der Verletzung von Rückraumspieler Marian Michalczik war die DHB-Auswahl mit 18 Spielern in den zweiten Vorbereitungslehrgang und das Testspiel gegen Portugal gestartet. Den Kader bezeichnete Hanning als „gut und auf den Moment ausgerichtet“.

„Die Schnittmenge passt. Du hast erfahrene Spieler wie Johannes Golla, alte Haudegen wie Patrick Groetzki und junge Wilde wie David Späth oder Nils Lichtlein“, sagte der Geschäftsführer des Bundesliga-Zweiten Füchse Berlin weiter. Kapitän Golla ist 26 Jahre alt, Groetzki als Senior 34, die Youngster Späth und Lichtlein sind jeweils 21 Jahre alt.