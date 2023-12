Handballerinnen senden Kampfansage: „Sind noch nicht fertig“

Herning – Das Minimalziel ist erreicht, doch Deutschlands Handballerinnen wollen mehr. Linksaußen Antje Döll hat einen Wunschgegner fürs Viertelfinale.

Mit ihrem souveränen Einzug ins WM-Viertelfinale wollen sich die deutschen Handballerinnen nicht zufriedengeben. „Wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch Luft nach oben und wollen um Medaillen mitspielen“, schickte Linksaußen Antje Döll eine Kampfansage an die Konkurrenz.

Durch den am Ende souveränen 31:21-Kantersieg gegen Serbien qualifizierte sich die DHB-Auswahl am Samstag vorzeitig fürs Viertelfinale - und sicherte sich so das ersehnte Ticket für eines der Olympia-Qualifikationsturniere im Frühjahr. „Ich bin sehr stolz auf das Team. Wir sind nicht optimal ins Spiel gestartet, aber wir haben mittlerweile die Ruhe weg“, analysierte Döll die reife Leistung.

Im abschließenden Hauptrunden-Duell mit Titelanwärter Dänemark entscheidet sich am Montag (20.30 Uhr/sportdeutschland.tv), ob Deutschland als Erster oder Zweiter in die K.o.-Phase einzieht. „Wenn wir gegen starke Teams wir Dänemark bestehen wollen, müssen wir unsere Chancen besser nutzen und die Wurfeffektivität verbessern“, forderte Döll und ergänzte: „Die Dänen sind auch nicht unschlagbar“.

Im Viertelfinale könnte das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch auf Schweden, Ungarn oder Montenegro treffen. „Ich würde mir Ungarn wünschen aufgrund der letzten Partien. Da haben wir vielleicht einen mentalen Vorteil“, befand Döll. Im Vorbereitungsspiel Anfang November hatte Deutschland mit 29:25 gegen Ungarn gewonnen.