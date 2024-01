Handballer ohne Michalczik zur Heim-EM

Frankfurt/Main Deutschlands Handballer müssen bei der Heim-EM auf Rückraumspieler Marian Michalczik verzichten.

Deutschlands Handballer müssen bei der Heim-EM auf Rückraumspieler Marian Michalczik verzichten.

Der 26-Jährige vom Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf hat sich beim Vorbereitungslehrgang in Frankfurt am Main eine Muskelverletzung zugezogen und fällt für die Endrunde vom 10. bis 28. Januar aus.

„Die Verletzung ist schwerwiegender, als wir zunächst gedacht haben. Sein Ausfall ist sehr bitter“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason. „Er war eine wichtige Alternative im Innenblock. Wir werden versuchen, das intern zu lösen.“

Eine Nachnominierung ist vorerst nicht geplant. Die DHB-Auswahl geht somit mit einem 18-köpfigen Kader in die unmittelbare EM-Vorbereitung, die am Neujahrstag in Brunsbüttel beginnt. Beim Turnier in sechs deutschen Städten trifft Deutschland in der Vorrunde auf die Schweiz, Nordmazedonien und Rekord-Weltmeister Frankreich.